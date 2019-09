Ravivihje: Toto75 Forssa 21.9.2019

Suosikki: 1 Cantona America on ollut tosi hyvä taukonsa jälkeen ja oli viimeksi niin vakuuttava laatulähdössä, että nousee T75-varmaksi nappisarjassa. Ruuna matkasi 4. ulkona Jack Vaderin johtamassa kilvassa ja nousi kiriin viimeisen tonnin käynnistyessä. Loppukurvissa oli noustava selästä neljännelle radalle. Cantona America rutisti rehdisti ykköseksi ja torjui muun muassa säästöjuoksun johtavan takana saaneen Sue's Photon kirihaasteen.



Pikamatka ei ehkä ole Cantona American lempitehtävä. Hevonen kuitenkin kiihtyy auton takaa sen verran hyvin, että pussitusriski on minimaalinen, vaikka ulkopuolelta painuttaisiinkin ohi alussa.



Haastajat: 5 North Lexus on edelleen kunnossa, vaikka voittokulku on hieman laantunut. Viime lauantaina Turussa ruuna spurttaili matkalla kärkihevosta vastaan ja kesti tempon hyvin. 3 Hunters Hero polki Vermossa Derby-päivänä mailin keulasta 11-kyytiä läpi ja on sen perusteella ilman muuta mahdollinen taas. Taakse jäi neljä jälleen vastassa olevaa hevosta. 4 Stonecapes Picasso on lähdön vähärahaisin, mutta kovassa kunnossa sekin. Derbypäivänä sarjaa alempana ori meni kovan ajan 3. sisältä. Toissa kerralla Lappeen pikamatkalla ori oli hyvä kakkonen keulasta voittaneen Gollumin kupeelta. 9 Wicasa Sioux'lla on alla kova noteeraus Teivon pikamatkalta. Ruuna taittoi matkaa 3. ulkona ja kiri loppusuoran parasta vauhtia. Tämä tehtävä on vielä vaativampi eikä takarivistä ole helppo voittaa.



Yllättäjät: 2 Rambo Rivner on lähdön paras yllätyshaku ainakin alustavan pelikannatuksen perusteella. Toissa kerralla K.G.Bertmarks Minne -karsinnassa ruuna oli mainio keulasta ja leikkasi maalilinjan ensimmäisenä, mutta se siirrettiin kakkoseksi. Tuomaristo tulkitsi loppusuoran kaista-ajon sääntöjen vastaiseksi, kun valjakko aurasi ulospäin sisäradalta ja kiilasi samalla vastustajaa. Myös viimeksi Rambo Rivner oli hyvä keulasta ja hävisi selästään iskeneelle 11 Past Or Flashille niukasti. Nyt lähtöpaikat ovat Tommi Kylliäisen ajokin puolella.



Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa ainakin Rambo Rivner ja Hunters Hero hinkuvat keulaan kovat piipussa. Ensin mainitulla on etu lähtöpaikkansa turvin eikä se luovuta paikkaansa suosiolla pikamatkalla.



Pelijakauma: Cantona America (51%) on melko sopivasti pelattu suosikki. Rambo Rivner (2%) on turhan pelaamaton.