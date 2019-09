Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 20.9.2019

Suosikki: Kolmannessa Toto4-kohteessa erottuu kolme hevosta selvästi. 13 Capo otti viimeksi kauden avausvoiton vahvalla kirillä. Ruuna on juossut pitkin vuotta kovia ikäluokkalähtöjä ja on kova hevonen "omiin sarjoihinsa", kuten viimeksi nähtiin. Takamatkan juoksuradalta juoksu voi mennä kuitenkin täysin pieleenkin, eikä siihen ole kahden kovan haastajan puristuksessa varaa.

Haastajat: 7 Queen of the World pyrkii paalulta karkuun ja voi onnistua siinä. Tamma ei viimeksi aivan riittänyt parhaille Villinmiehen Tammakilvan karsinnassa, mutta oli edelleen asiallinen. 4-vuotias kiihdyttää yksin langalta, on todennäköinen keula ja juoksu onnistuu pelihevosista todennäköisimmin. Killerin voitto tuli terävällä kirillä nappijuokun jälkeen, mutta hevonen pystyy tekemään omaakin juoksuaan.

8 Troopers on pelijakauman mielestä ennakkoon kolmas kova. Kuusi kertaa tänä vuonna voittanut ruuna on palannut kesätauolta vireessä. Ensin se kiri vaikeista asemista hyvin ja otti viimeksi jo voiton. Takamatkan sisärata saattaa tosin olla enemmän vahvalle kuin nopealle hevoselle loukku.

Yllättäjät: 3 Nemea Geisir on väläytellyt potentiaaliaan, mutta onnistunut harvoin. Viimeksi juoksusta tuli ihan mahdoton, kun hevonen nostettiin kirissä aikaisin jo neljännelle. Silti se oli puskemassa vahvasti kärkikamppailuun. 4 Taj Onella on voltin neloselta iso laukkariski, mutta ori on kengittä muuten nostanut tasoaan. 1 Give Me Gold tuskin on tauolta terävimmillään, mutta hyvä lähtöpaikka auttaa.

Pelijakauma: Nemea Geisir (3 %) on varottava pelissä erottuvan kolmikon lisäksi.

Juoksunkulku: Queen of the World etenee johtoon avauspuolikkaan aikana. Capo saattaa kiertää matkalla eteenpäin. Troopersilla voi myös ajaa pitkän kirin, kunhan se vain pääsee sisältä ulos.