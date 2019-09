Ravivihje: Toto4 Lahti 19.9.2019

Suosikki: 11 Glide On Fire on sijoittunut urallaan toiseksi mieluummin kuin ensimmäiseksi, mutta toissa kerralla tamma ei jättänyt leikkiä kesken. Glide On Fire kiersi 2. ulkoa etusuoralla johtavan rinnalle ja runttasi väkisin ohi vaikka oli välillä alakynnessä. Viimeksi edelle jäi vain Loveya Fashion Glide On Firen juostua johtavan takana. Tällä kertaa kierrettävää tulee enemmän kuin aikaisemmin eikä tammaa uskalla jättää varmaksi.

Haastajat: 9 Poetry In Motion starttaa uusista käsista kysymysmerkkinä. Tammaa on vaikea jättää peleistä pois, sillä Risto Airaksinen on maan parhaita tammojen valmentajia. Poetry In Motion saapuu valmentajan mukaan sen verran valmiina viivalle, että hevonen pystyy heti menestymään mikäli se tekee heti totta. 5 Classic Red joutui viimeksi kiertelemään reilusti eikä jaksanut puristaa voittomatsiin. Tätä ennen ruuna voitti keulasta, minne nopea avaaja tälläkin kertaa tähtää. Jos Leo Mönttisen valmentama Ice Wine jäi edellisessä lähdössä pois peleistä, 1 Epsilon d'Arry sen sijaan maistuu. Ruuna aloitti kelpo suorituksella 3. ulkoa lähdössä missä loppua tultiin reippaasti 14-kyydillä. Ohjastajan mukaan hevosella oli paras vauhti maalin kohdalla. Startti alla ruuna tuskin ainakaan huonontaa.

Yllättäjät: 12 Winds Of Change jäi Kuopiossa toiseksi viimeisessä kaarteessa 2. ulkoa toiselle radalle ilman vetoapua, mistä tamma runttasi ykköseksi. 15 Moves Like Jagger puolestaan joutui pakittelemaan joukon hännille, mistä esitys oli sijoitusta parempi. Nopea 8 Naturgas olisi paras kärkipäästä. Saattaakin olla, että ohjastaja lataa hyvällä avaajalla alkuun ja tähtää kärjen tuntumaan. 6 Pt's Silly Billy olisi tauluaan paremmassa iskussa kunhan ravi maittaisi. 2 Silk Bullet jäi Lahdessa 2. sisälle pussiin ja lopetti tilaa saatuaan mukavasti. Ruuna avaa hyvin ja katsoo ensimmäiset keulat. Selkäjuoksu on todennäköisin taktiikka edelleen. 14 Blade Runner Dk:lla pyritään valmentajan mukaan pääsemään hyväksytysti läpi. Se tuntui valmentajan mukaan viimeksi paremmalta kuin aikaisemmin, mutta alkulaukka pilasi pelin.

Pelijakauma: Epsilon d'Arry (9%) on alipelattu. Naturgas (2%) ja Pt's Silly Billy (2%) ovat liian unohdettuja.

Juoksunkulku: Silk Bullet ja Classic Red avaavat parhaiten ja saattaapa Naturgaskin osallistua kiihdytykseen. Classic Red juoksee lopulta keulassa.