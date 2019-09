Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 18.9.2019

Pelisuositus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Illan ensimmäisessä T64-kohteessa Veikkaus ottaa kantaa Mark Moren puolesta ja on painanut sen kertoimen pitkästi alle kahden. Suosikkikolmikon ulkopuolelta tulevan Muu voittaja -vaihtoehdon saamassa kertoimessa 3,50 on mukavasti ilmaa ja se poimitaan peleihin. Tästä joukosta löytyy muun muassa idearastimme Deangelo.Kolmannessa kohteessa IS Raveille maistuu takariviin arvottu Melinda Ses, mahdollisen kovan matkavauhdin siivittämänä. Tamma oli toissa kerralla mainio johtavan rinnalta ja jäi viimeksi pussiin. Tarjolla on kerroin 6,00, kun rajamme kolmossuosikin pelikelpoisuudelle on tasan viisi.T64-varmamme Loveya Fashionin kerroin pitkävedossa on 1,65. Se ylittää todennäköisyysarviosta johdetun rajamme niukasti. Tässä kohteessa pelinjärjestäjä on painanut hämmentävän alas (3,80) Fuscus H.L:n kertoimen.Kohde 2741: Muu voittaja 3,50 ***Kohde 2744: Melinda Ses 6,00 **Kohde 2745: Loveya Fashion 1,65 **Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat keskiviikkona kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.