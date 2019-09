Ravivihje: Toto64 Vermo 18.9.2019

Suosikki: Kaksi hevosta erottuu viime suoritustensa puolesta muista. Suosikkimme on eturiviin arvottu 8 Mark More, joka pystyy ottamaan heti kiihdytyksessä edun pelatuimpaan haastajaansa 11 Sultan Journeyyn. Jos kovaluokkainen menijä on kuukauden tauolta samanlainen kuin vaikkapa kesällä Kymi GP -päivänä Cameron Evoa vastaan taistellessaan, sitä on erittäin vaikea voittaa. Tallitiedot ovat positiivisia.

Myös viime kilpailussaan Riihimäellä Mark More oli tosi hyvä kakkonen vain samaiselle Cameron Evolle häviten. Ruuna avasi reippaasti ja eteni kolmannen radan kautta johtavan rinnalle, mistä löi mm. johtavan takana liftanneen Hotshot Lucan. Nyt sattuvassa sarjassa vastus ei ole yhtä vaativaa luokkaa.

Haastaja: Edellä mainittu Sultan Journey on kehittynyt koko ajan ja teki viimeksi elämänsä juoksun. Se kiersi 10-vauhtisessa avauksessa johtavan rinnalle, mistä lipui eleettömästi kärkeen maalisuoralle käännyttäessä ja voitti selvästi. Toissa kerralla Vermossa Sultan Journey aloitti johtavan rinnalla ja sai puolimatkassa selän eteensä. Esa Holopainen ajoi 300 metrin kirin ja valjakko hävisi vain edellään jyränneelle One Directionille. 13-alkuinen kilometriaika olisi taas kovaa valuttaa.

Yllättäjät: 3 Deangelo on edellä mainittujen tavoin luokkahevonen sarjoihinsa ja otetaan aliarvostettuna potintekijäksi jo pieneen systeemiin. Debyytti Aripekka Pakkasen tallista toissa viikolla meni pieleen, kun ruuna kiersi kovassa alkuvauhdissa pitkään kolmannelle radalla. Ruuna voi olla nyt startti alla ja jenkkikärryillä paljonkin parempi. Deangelolta löytyy hyvän päivän tullen tosi tulinen kiri. 1 Rebel Rapid on kunnossa ja sai huippupaikan. Ruuna jäi viimeksi Sultan Journeyn voittamassa kilvassa johtavan taakse pussiin. Silti olisi pieni yllätys, jos ruunan kovuus riittää kaikkien kovien suosikkien lyömiseen. 6 Silvester kulki viimeksi 5. ulkoa viimeiset 700 metriä 10,8-vauhdilla ja tykitti loppusuoralla ulkoratoja pitkin muiden paitsi Sultan Journeyn ohi. Voittojuoksuissaan vakuuttanut ja varsinkin Porissa loistanut 12 Diesel Degato oli viimeksi suursuosikki Sultan Journeyta vastaan. Vaikka veto ei kantanut keulasta mitalisijoille, ruunaa ei kannata silti vielä täysin unohtaa. 9 Bombard oli viimeksi positiivinen melko pahan lähtölaukan jälkeen ja tuli sisäratajuoksun jälkeen voimissaan maaliin. Laukkamerkki puuttuu tuloksista. 10 Hill Yes voitti viimeksi helposti keulasta. Kykyjä vaikka mihin, mutta nähtäväksi jää, pysyykö ravi kasassa ulkoratoja kiertämällä.

Juoksunkulku: Mark More lataa kiihdytykseen ja hakee keulat Rebel Rapidilta tai 2 Spanish Roselta.

Pelijakauma: Mark More (35%) on sopivasti pelattu kärkirankkaus ja parempi merkki kovasta suosikkikaksikosta. Deangelo (5%) on liian unohdettu.