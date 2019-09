Ravivihje: Toto5 Joensuu 17.9.2019

Suosikki: Lämminveristen maakunnan mestaruuteen ei ole uskaltautunut kukaan isokenkäinen ja kisaan lähdetään vain kahdelta paalulta. 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun välierässä 11-tuloksen viilettänyt 11 Hard To Trick on suosikki, mutta vain niukka, sillä sille sattui ikävä vitosrata volttiin. Tamma on osoittanut osaavansa menestyä monenlaisilla juoksuilla ja oli viimeksi Kajaanissakin mainio, vaikka Minto's Don Juan jäi ohittamatta vauhtijuoksussa.

Haastajat: 7 Detroit Rock Sisu omaa kovan kapasiteetin, mutta kausi on ollut vaikea, kuten hieman koko tallilla. Ruuna väsyi Porin kovassa Toto75-lähdössä keulasta, mutta vastus on nyt paljon matalampaa luokkaa ja juoksusta tulee inhimillisempi.

13 Dancinginthedark voitti heinäkuussa Joensuussa Toto75-lähdön keulasta ja on aloittanut positiivisesti uusista käsistä. Ruunan kohdalla on hyvä muistaa, että voitot ovat käytännössä kaikki johtopaikalta ja takamatkalta hevonen ei sinne pääsee. Viimeksi haastaja oli taas vaisumpi kun joutui koittamaan selästä.

Yllättäjät: 10 Dream Divine on parhaimmillaan kova tekijä näihin lähtöihin, mutta se on ollut läpi kesän kaukana parhaastaan. Nyt koitetaan 1. kertaa uralla ilman kenkiä ja se tietysti herättää huomion. Sarjamääritys suosii aika vahvasti takamatkalaisia, mutta paalulla on pari hyväkuntoista yllättäjää. 6 Rim Bay Gift on kirinyt monta kertaa peräkkäin hyvin ja omaa paalulta eniten potentiaalia. Ruuna on kuitenkin epävarma, eikä uudelle kuskille helppo ohjastettava. 2 Nope's Dynamite on kirinyt usein hyvin ja on vaarallinen hyvältä paikalta. 1 He's a Keeper on nopea ja todennäköinen keula. Sopivalla vauhdinjaolla hevonen voisi keikkua kärkipäässä lopussakin. 12 Dream of Celebrity siirtyi kesällä Pohjois-Karjalaan. Ruunalla on hyvä rutiini näihin lähtöihin, mutta se on parhaimmillaan kärjen lähettyviltä. 4 Nerja ei riittänyt Derby-karsinnassa, mutta ei häpeä luokaltaan ainakaan paaluhevosiin verrattuna. 3 Killing Windcape tarvitsee hyvän juoksun, mutta osaa kiriä sellaisella terävästi.

Pelijakauma: Hard To Trick (33 %) on oikein pelattuna suosikkina varma-ainesta pienempiin lappuihin. Yllättäjistä kelpaisi parhaiten kengätön Dream Divine (5 %) ja paalun Rim Bay Gift (2 %).

Juoksunkulku: He's a Keeper pitää johtopaikan. Takamatkan kovalla suosikkikaksikolla saatetaan tehdä aikainenkin ratkaisu ja Dancinginthedark'kin mielii varmasti vapaalle radalle.