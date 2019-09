Ravivihje: Toto65 Magic Monday 16.9.2019 – 32 737 euron jackpot

Suosikki: 6 Better Boss on ollut viime starteissaan hurja. Toissa kerralla toki ylivauhti auttoi voitossa, kun hevonen eteni 4. ulkoa ykköseksi, mutta viimeksi 09,5-vauhtinen avaus voltista ei näkynyt lopulta missään. Better Boss lennähti kuin lintu alta pois ja voitti kirein siimoin. Better Boss on urallaan jonkin verran ottanut laukkoja, mutta ne ovat vähenemään päin. Ravaavaa Better Bossia on vaikea nähdä häviävän tässä tehtävässä.

Haastajat/yllättäjät: 5 Wide Gamen ominaisuudet ovat samantapaiset suosikkiin verrattuna. Ruuna on tasaisempi avaaja, mutta jaksaa toisaalta runtata pitempään. Juostava matka tasoittaa puntteja hieman. Ruuna laukkasi toissa kerralla kesken kirinsä ja jäi viimeksi johtavan rinnalta yhdeksänneksi. Meno ei ole viime kisoissa ollut yhtä lennokasta kuin keväällä ja siksikin Better Boss omaa massiivisen etulyöntiaseman ottaa voitto. 4 Surprise Leader ei saanut Porissa ajoissa vapaata ja viimeksi ruuna juuttui kolmannelle radalle koko matkan ajaksi. Ruuna kilpailee tauluaan paremmassa iskussa. 7 Pope lopetti Turussa hyvällä juoksulla lähimmäksi Bret Bokoa. Viimeksi hevonen otti maksimit Better Bossin voittamassa lähdössä 4. sisältä. Sijoitus sijoilla 2-4 on ensisijaisesti haarukassa.

Pelijakauma: Better Boss (83%) on aika lailla oikein pelattu ja selvä varma pienempään kuittiin. Suuremmassa lapussa varmistamme sen ja annamme mahdollisuuden kunnon lunastukseen.

Juoksunkulku: Better Boss etenee avauspuolikkaan aikana veturin tehtäviin. Wide Game tähtää tämän rinnalle.