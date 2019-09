Ravivihje: Toto65 Turku 15.9.2019

Suosikki: HIFK:n raviliigavarsa 4 Mascate Match esiintyy pitkästä aikaa Suomessa. Tamma on voittanut kesällä kaksi suurkilpailua Ruotsissa vakuuttavaan tyyliin ja on ehkä jopa kovin 3-vuotias tamma koko maanosassa. Hevosta tuskin on viritetty tätä kisaa varten äärimmilleen, mutta ei sen sitä tässä seurassa tarvitsekaan olla. Raskas rata on pieni kysymysmerkki, sillä uran ainoa tappio tuli sateisissa olosuhteissa, mutta vähänkään normaalina hevonen ei saa tässä muista vastusta.

Yllättäjät: 8 First Class Lady antaa lähtöpaikassaan paljon tasoitusta, mutta on lähdön toiseksi paras hevonen ja näin ollen suosikki kakkosrahoihin. Tammakriteriumista tuli kakkonen ja viimeksi varsa lopetti alkulaukan jälkeen hänniltä vahvasti 10,5/700 metriä. Suosikin tallikaveri 2 Arctic Emma avaa kovaa ja saanee halutun paikan Mascate Matchin takana 2. sisällä. 3-vuotias juoksi sillä paikalla Tammakriteriumissakin, mutta vetoköysi kärkeen katkesi aika pahasti loppusuoralla. 3 Donna Leonora ei kestänyt OEX-karsinnassa 1. kaarretta ravilla tiukassa kiihdytyksessä, mutta on muuten esiintynyt lupaavasti. 6 Lake's Bella avaa vauhdikkaasti ja tavoittelee myös paikkaa suosikin takaa alussa. 12 Exceptional ja 10 Countess Zolletta selvittivät tiensä Tammakriteriumiin, mutta laukat pilasivat sen kisan.



Pelijakauma: Mascate Match (91 %) on ehkä jokusen prosenttiyksikön liikaa pelattu, kun Turkuun vaikuttaisi tulevan varsin raskaat olosuhteet, mutta eipä tamma tätä normaalina häviä. First Class Lady (1 %) on vihjaajalle kakkossuosikki ennen Arctic Emmaa (5 %), vaikka jälkimmäisen pitäisi päästä sujuvasti suursuosikin kantaan.

Juoksunkulku: Mascate Match nappaa keulat. Arctic Emma ja Lake's Bella tähtäävät sen kantaan taistossa, jossa Arcitc Emmalla on selkeä etu.