Ravivihje: Toto75 Turku 14.9.2019

Suosikki: Toto75-kierros käynnistyy II-Divisioonalla, joka onkin tasaisen tasokas lähtö ja monella on mahdollisuutensa. 2 Staro Moschino oli Ruotsin Derby-karsinnassa aavistuksen nahkea, mutta vastuskin oli tietysti hurjaa. Vermossa ruuna palasi tasolleen ja kiri 4. ulkoa viimeisen puolikkaan alle 09-kyytiä. 4-vuotiaalla on ollut melkoista epäonnea lähtöratojen kanssa. Nyt hevonen pääsi mukavasti kakkoselle, joka on tasaiselle kiihdyttäjälle iso asia ja tekee siitä suosikin.

Haastajat: 9 Le Gros Bill sai Vermossa myöhään tilaa, eikä ehtinyt aivan voittoon, mutta mikä tärkeintä oriin vahvat esitykset saivat jatkoa. Takarivi haittaa, mutta Staro Moschinosta on tarjolla kirissä hyvää vetoapua, sillä sen selän puolustamisessa ei pitäisi olla kiihdytyksessä ongelmaa.

5 Batman Godiva aloitti Suomessa todella vahvasti, mutta Oulussa kaikki ei ollut kohdallaan. Hevosella oli ollut kaviomurhe ennen sitä kisaa ja etukengät pysyivät jalassa, mutta eiköhän hevonen ole taas parempi ja näyttää juoksevan alustavan infon mukaan taas optimibalanssilla.

Yllättäjät: 4 North Lexus oli iso pettymys Porissa ja arvoitus nyt. Ruunalla on hyvä sauma päästä johtoon, josta se on tehnyt parhaat juoksunsa. 3 Griminal Jack on ensimmäinen keula ja pääsee valitsemaan selkänsä tai keulajuoksun. Ruuna on nostanut hurjasti tasoaan uusissa käsissä ja ollut läpi kesän hyvässä iskussa. Oulussa Griminal Jack kiersi pitkällä kirillä vahvasti totoon. 6 Carleman on saanut viimeisissään taas tulosta aikaan. Ruuna on ollut pitkään iskussa, mutta on aika tasainen avaaja ja juoksunkulut tahtovat mennä säännöllisesti hankalaksi. Siihen on iso vaara lauantainakin. 11 Arctic Lover onnistuu pian jossain. Kesän huilannut ori yritti Turussa rajussa avauksessa johtoon ja tuli lopulta pussissa maaliin. Paljon sijoitusta parempi esitys siis, mutta lähtöpaikka on tietysti ankea tällä kertaa ja hevonen muiden armoilla. 10 Klena Vitonkin onnistuminen roikkuu ilmassa. Ruuna oli Vermossa sitkeä johtavan rinnalta, vaikka on ennemmin kirihevonen.



Pelijakauma: Le Gros Bill (14 %) on kiinnostavin merkki, mutta lähtö kaipaa leveää rastitusta.

Juoksunkulku: Griminal Jack on ensimmäinen keula, mutta saattaisi luovuttaa paikkansa North Lexukselle. Batman Godivalle on tarjolla paikka johtavan rinnalle. Staro Moschino ja Le Gros Bill iskevät peräkanaa kiriin viimeisellä takasuoralla parijonosta.