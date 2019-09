Ravivihje: Toto4 Kuopio 13.9.2019

Suosikki: 12 Vaellus runttasi Torniossa kuolemanpaikalta Lapin mestariksi. Oulun Toto75:ssa vastus oli kovempi Tähen Toivomuksen ja Josveisin johdolla eikä ori riittänyt sinä päivänä kuudetta sijaa parempaan 2. ulkoa. Tällä kertaa vastus on sopivampaa tasoa. Vaellus on jonkin verran laukkaillut viime kisoissaan, mutta kovana laukkurina sitä ei missään nimessä voi pitää. Normaalisti Vaellus on ravivarma menijä, jonka kilpailuvire on tällä hetkellä hyvällä mallilla.

Haastajat: 5 Tähtituula ehti Kuopiossa ykköseksi 3. ulkoa. Vermossa tamma teki hyvän kirin 2. ulkoa eikä hävinnyt kuin Hetviinalle. Mm. ravikuningatar Vieskerin Virva jäi taakse. Tähtituula on ollut mainio, mutta viitosrata voi olla haastava paikka lähteä - ainakin valmentajan mukaan. Tähtituula on alussa hätäinen eikä sellaisen hevosen kääntäminen jyrkästi ole välttämättä helppo tehtävä. 9 Vernanto ei säkenöinyt Oulussa muttei ollut huonokaan. Ori sai startin koneeseen ja pystyy petraamaan sen ansiosta.

Yllättäjät: 13 Jyllätys teki Porissa väkevän kirin 3./2. ulkoa eikä hävinnyt kuin Larvan Hurmokselle. Kakkostaistossa Jyllätys piti Rapin Aatoksen takanaan. Tehtävä ei ole ainakaan merkittävästi kovempi tällä kertaa, joten ruunalle on laskettava sauma menestyä. 3 Rupeltajan laukkariski on aina suuri, ehjällä juoksulla se pystyy paljoon. Seinäjoella ori laukkasi alussa ja putosi 4. ulos, mistä kuusivuotias ei yltänyt kärkeen. 16 Metkutus lähti Torniossa etusuoralla kolmannen radan veturiksi ja puristi riskisti perille. Tällä kertaa starttiväli on kolmisen viikkoa, jota voi Metkutuksen kohdalla pitää jopa pienenä taukona. Sen verran ahkerasti ori on kilpaillut uransa aikana. Vermossa keulahevosen rinnalla juossut 4 Vennelmon Varma ja Vermossa kenkänsä irti polkaissut 2 Tähtisekki tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Jyllätys (6%) on paras merkki.

Juoksunkulku: Tähtisekki on varmin avaaja paalulta ja ottaa johtopaikan. Vennelmon Varma juoksee tämän rinnalla. Metkutus tekee takaa aikaisen ratkaisun ja pakottaa myös muita kolmannelle radalle parijonosta.