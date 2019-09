Ravivihje: Toto65 Lappeenranta 12.9.2019

Suosikki: 12 Bosses Lady luovutti Derbyssä keulapaikan kovan avauksen jälkeen voittaja Graceful Swampille ja oli hyväksyttävä neljäs. Hevoseen kohdistuvista odotuksista kertoo se, että tuo sijoitus oli valmentaja Tapio Perttuselle selkeä pettymys ja mies painotti, ettei tamma ollut sinä päivänä oma itsensä. Nyt vastassa on 4-vuotiaita tammoja, joille hevonen ei ole hävinnyt aikoihin, ellei Derbyssä Peanutsin taakse jäämistä lasketa. Paikka on vain hidaste, sillä lupaus on pystynyt kiertämään tätä kovemman porukan vielä laukankin jälkeen.

Haastajat: 6 Brisenda kamppaili Jyväskylän Kasvattajakruunu-alkuerässä kolmanneksi Bosses Ladyn ja Peanutsin takana, joten se voitti normaalihevosten sarjan. Cartivet Meeting -finaalissa tuli komea keulavoitto ja tamma on ehdottomasti ainakin finaaliainesta.

7 Even Smaller Plum vieraili Suomessa viime kesänä hyvällä menestyksellä ollen Tammahambon kakkonen ja Tammakriteriumin viides. 4-vuotias on siirtynyt mielenkiintoisesti Iikka Nurmosen valmennukseen, mutta ihmeitä tuskin on ehditty tehdä, kun edellisestä startista on vain yhdeksän päivää. Siinä tamma tuli 2. ulkoa tasaisesti viimeisen kierroksen 13,0.

8 Carbon Crystal on kilpaillut edellisen tapaan kesän Ruotsissa vailla suurempaa loistoa. Uusvanha valmentaja Tapio Mäki-Tulokas ei vaikuta kommenteissaan kovinkaan luottavaiselta, mutta muistuttaa, että kyseessä on hyväluokkainen tamma.

Yllättäjät: 9 Pearl On Stagella on rutiinia näistä tammalähdöistä, mutta alla hieman vaisumpi suoritus. Derby-karsinnassa tamma oli 4. sisältä kelpo kuudes ja sillä tasolla suorittaessaan omaa sauman totoon. 1 Queen of Pirates pystyy hyödyntämään paikkansa ja se voisi auttaa hyvää sijoitukseen.



Pelijakauma: Bosses Lady (77%) on aiheesta jättisuosikki.

Juoksunkulku: Brisenda etenee aluksi johtoon. Bosses Ladyllä voi ajaa kisan monella tavalla, mutta keulapaikan luulisi olevan sille tarjolla matkalla, mikäli ohjastaja haluaa tehdä aikaisen ratkaisun.