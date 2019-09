Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 11.9.2019

Illan neljännessä lähdössä suomenhevoset taistelevat voitosta lyhyellä mailin pikarykäisyllä. Pelaamme kohdettamukavalla kertoimella 4,80 (arviomme 27% ja kerroinrajamme 3,70). Pelikohde osuu, jos voittaja on joku muu kuin Uljas Suomalainen, Pauhis tai Waru. Suosikkeja paremmilta lähtöpaikoilta starttaavat mm. Viriori ja R.R. Tuike jotka ovat täysin mahdollisia voittajia.Heti seuraavassa lähdössä pelivalinta on sama. Jos voittaja on joku muu kuin Leon Coger, Ulk Delle Selve tai Anything For You, osuu kohde kertoimella 3,10. Arviomme tämän toteutumiselle on 37% eli kertoimeksi muutettuna 2,70.Lämminveritammojen ottelussaon lähtöpaikan turvin yliote. Koko matkan johto vaikuttaa todennäköiseltä. Kertoimen 1,47 kautta voi esimerkiksi yhdistellä muita pitkävetokohteita tuplina tai triploina. Papereissamme tamman voitontodennäköisyys on 74% eli Willow Pride on pelikelpoinen kaikilla yli 1,35:n kertoimilla.Kolmevuotiaiden lämminveristen lähdössäkyttää takarivistä kärjen hurjastelua. Se voitti viimeksi tarkalla juoksulla emmekä näe syytä miksei ori pysty uusimaan tempun nytkin. Nostamme sen peleihin arviolla 12% ja kerroinrajalla 8,33.Pitkällä matkallahakee paluuta voittokantaan epäonnisen Derby-finaalin jälkeen. Toto64-varmanakin toimiva ori on viimeinen nostomme kertoimella 2,70. Arviomme Cacshotin voitolle on tasan 40%. Myös War Paintista (8,00) saa ylikertoimen, mutta jätämme sen pelisuosituksen ulkopuolelle.Muu voittaja 4,80**Muu voittaja 3,10**Willow Pride 1,47**Silenos Clearsky 11,60**Cacshot 2,70*Kohteet sulkeutuvat klo 18.00. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.