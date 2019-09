Ravivihje: Toto65 Vermo 11.9.2019

Suosikki: 1 Leon Coger palasi kaksi viikkoa sitten hyvässä iskussa tauolta ja tsemppasi 2. ulkoa kakkoseksi. Vain kova Grainfield Aiden jäi edelle. Tällä kertaa ruuna pääsee mitä todennäköisimmin keulapaikalle, mistä Leon Coger on ollut paras. Ruuna tykkää pitää tempon reippaana ja tulee hyvin perille matkalla kuin matkalla, kun hevosella on hyvä vauhtikestävyys.

Haastajat: 2 Ulk Delle Selve lähti Leon Cogerin kanssa samaa tahtia liikkeelle kaksi ja puoli kuukautta sitten Mikkelissä, missä Ulk Delle Selve sai sisemmän lähtöradan turvin pidettyä keulapaikan nimissään. Tällä kertaa lähtöpaikat ovat toisin päin, eikä Ulk Delle Selvellä todennäköisesti ole asiaa ohi Leon Cogerista. Ori ei menetä voitonmahdollisuuksiaan vaikkei keulaan pääsisikään, sillä hyväkuntoinen menijä pystyy menestymään muualtakin. 9 Sunbeam voitti toissa kerralla ilmavasti keulasta. Viimeksi meno ei ollut yhtä vakuuttavaa ja ruuna joutui tyytymään kolmanteen sijaan. Sunbeam ei ole pitkällä starttivälillä ollut aikaisemminkaan parhaimmillaan. Valmentaja odotti suojattinsa petraavan keskiviikon kisaan. 3 Anything For You teki Turussa 3. ulkoa rehdin kierroksen mittaisen kirin tauko huomioiden. Ruuna sai yhden kisan alle ja pystyy parantamaan, mutta suhtaudumme siihen edelleen varauksella, kun hevosella oli kahden vuoden paussi alla. Jotkut hevoset saattavat olla tauolta liiankin hyviä ja huonontaa seuraavaan kisaan. Parantaminen on mahdollista, muttei kirkossa kuulutettua.

Yllättäjät: 6 The Dude kiersi voittostartissaan etusuoralla johtavan rinnalle, mistä ruuna jyräsi vakuuttavasti ykköseksi. Esityksessä ei ollut moitetta viimeksikään, kun viisivuotias esitti kovan lopetuksen 6. ulkoa. 4 Spade Ace Frido sai Forssassa johtopaikalla painetta, mihin nähden lopun taipuminen oli ymmärrettävää ainakin osittain. Vermossa ruuna veti kolmannen radan jonoa ja tuli reippaassa lopetuksessa mukavasti perille. 7 Bwt Angryman teki voittostartissaan elämänsä juoksun keulasta. Viime kisaa ei voi tuomita, sillä ori joutui tekemään pitkän kirin kolmannella ilman selkää.

Pelijakauma: Sunbeam (13%) kiinnostaa eniten.

Juoksunkulku: Leon Coger pitää johtopaikan ja joko Ulk Delle Selve tai Sunbeam juoksee tämään takana. Anything For You tai The Dude hoitaa vetotyöt toisella radalla ilman vetoapua.