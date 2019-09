Ravivihje: Toto5 Teivo 10.9.2019

Suosikki: Kolmannessa Toto5-kohteessa erottuu kolme hevosta pelissä aika selvästi. Niistä 5 Almost One Year voitti arvonnan, pääsee keulaan ja on sen myötä niukka ykköshevonen. Ruuna oli Derby-karsinnassa kelpo viides ja palasi viimeksi keulapaikalta voittokantaan, vaikka sai keskipitkällä matkalla alussa prässiä totaaliselta startistilta.

Haastajat: 10 Santo Grial ylsi Derby-karsinnassa suosikkia yhtä sijoitusta korkeammalle ja oli esitykseltäänkin asteen parempi. Ruuna on tehnyt hyviä juoksuja jo tovin aikaa, mutta on hieman kainostellut voittamista.

9 Liberace ei ole juossut aivan yhtä kovia lähtöjä kuin edelliset, mutta löytänyt uusissa käsissä alkuvakeuksien jälkeen oivan vireen. Viime voitot ovat tosin keulasta ja nyt juoksusta tulee tyystin erilainen.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin on kuitenkin potentiaalia. 6 Big Mas kulki viimeksi taukostartissaan alkulaukan jälkeen hurjasti 13,3/1400 metriä ja talvella mukavasti mennyt hevonen vaikuttaa olevan heti vireessä. 2 Arctic Mystery on ollut muutaman kerran peräkkäin sijoitustaan parempi. 1 Quite a Star oli nahkea Vermossa. Ruuna ailahtelee, mutta pystyy koviinkin suorituksiin. 8 Oilsheikillä on riittänyt epäonnea. Forssassa siltä vietiin häirinnällä voitto, Turussa ruuna oli paljon voimia tallell apussissa ja viimeksi juoksu meni aivan pieleen. Onnettomalta paikalta voitto olisi silti edelleen yllätys. 3 Inflammable Jam on tehnyt monta rehtiä esitystä putkeen, mutta rima on toki aika korkealla nyt. 4 Hola Alejandro on huoltotauolta kysymysmerkki, mutta ruuna on ottanut tällä kaudella jo kahdeksan totosijaa ja paremmalla onnella niitä olisi enenmmänkin.

Pelijakauma: Big Mas (2 %) on paljon peliosuuttaan vaarallisempi.

Juoksunkulku: Almost One Year täräyttää johtoon. Santo Grial saattaa kiertää matkalla johtavan rinnalle, mikäli vauhti rauhoittuu merkittävästi.