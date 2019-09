Ravivihje: Toto65 Magic Monday 9.9.2019

Suosikki: 5 Hamlet Star ei ole tällä kaudella kaksarisijoilta erehtynyt ja tänään sillä on haussa kolmas peräkkäinen voitto. Ruuna on erittäin hyvä avaaja, joka on pystynyt hakemaan keulapaikan nimiinsä uloimmilta lähtöradoiltakin. Näin kävi toissa kerralla Teivossa, kun Hamlet Star täräytti seiskaradalta eteenäpäin ja pääsi lopulta piikkiin. Härmässä avaus oli peräti 08-vauhtinen, mutta tämä ei lopussa näkynyt Hamlet Starin lipuessa ylivoimavoittoon. Ruuna on selvä suosikki lähtöönsä ja hoitelee homman kotiin useammin kuin häviää.

Haastaja: 12 Bond Eagle oli itse varmuus viimeksi kuukauden paussilta ja voitti keulasta helposti. Lähtöpaikka parani yhden poisjäännin myötä ja antoipa ykkössuosikin kuskikin oriista suoraselkäiset kehut.

Yllättäjät: 3 Rim Bay Frenchy on hyvä avaaja, jolla on alla pari totovoittoa keulasta sekä Härmästä että Kokkolasta. Tamma saattaa katsoa ensimmäiset keulat, mutta Hamlet Starin selkä on todennäköisesti se juoksupaikka mitä ohjastaja havittelee. 9 Kathy Heel tsemppasi Teivossa Hamlet Starin ulkopuolelta hyvin perille tehden vahvan esityksen. Seinäjoella sisäratajuoksun jälkeen Bond Eaglea lähimmäksi ehtinyt 2 Cubus kokee jälleen ohjastajanparannuksen tähän kisaan. 4 Bugs Bunny Buzz ei valmentajan mukaan ole yleensä ollut hyvä tauolta, mihin nähden viime kertainen suoritus oli positiivinen. 6 Flirting yritti Kokkolassa haastaa Rim Bay Frenchyn, muttei päässyt tästä ohi. Viimeksi Bugs Bunny Buzz pysyi keulajuoksulla niukasti takana.

Pelijakauma: Hamlet Star (64%) on rivin todennäköisin voittaja, mutta peliosuudessa on silti jonkin verran liikaa. Pienimpiin kuitteihin ruuna käy varmaksi.

Juoksunkulku: Radoilta 3-6 avataan reippaimmin. Hamlet Star prässää itsensä keulaan, mutta se voi maksaa reipasvauhtisen avauksen. Toisaalta ruuna on tällä kaudella tottunut hakemaan keulapaikan reipasvauhtisella avauspuolikkaalla.