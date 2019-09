Ravivihje: Toto64 Färjestad 9.9.2019 – 114 844 euron jackpot

1 Global Viscount lopetti viimeksi hyvin 11,3/400 ja hävisi vain ylivoimaiselle hevoselle. Toissa kerralla se kiri pitkällä kirillä neljännestä ulkoa 12,2/700 ollen hyvä kolmas. Ruuna on juossut tämänkertaista kovemmissa lähdöissä ja huomattavan iso plussa myös kuskista. Niclas Benzon on amatöörilähtöön parasta A-ryhmää. Ykkösradalta se tuskin saa pidettyä keuloja, mutta viimeistään lopussa kirii voittomatsiin. 3 Iglesias Boshoeve on luokaltaan kenties lähdön paras hevonen, mutta nyt siihen on suhtauduttava isolla varauksella. Kahdessa viime kisassaan se on laukkaillut täysin omia aikojaan ja kuskinsa Fredrik Skoog on todella kokematon. Esimerkiksi tänä vuonna Skoog on ajanut vasta yhden startin. Igleasias Boshoeve ei vieläpä näytä kaikista helpoimmin ajettavalta. 7 Rodick Broline lähtee lujaa liikkeelle ja osallistuu seiskaradaltakin keulataistoon. Jan Silvén on kuskina lähdön parhaimmistoa. 4 Mimmi Dynamite on lupaavan oloinen 4-vuotias tamma, mutta ylisarjassa voitto tulisi yllätyksenä.

Ranking: A) 1-3 B) 7-4 C) 10-2-6-11-8-9-5