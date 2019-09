Ravivihje: Toto4 Pori 8.9.2019

Suosikki: 6 Unbounded Stride oli viimeksi Kasvattajakruunun alkuerässä oikein positiivinen kolmas. Ruuna nousi etusuoralla johtavan takaa toiselle, prässäsi johtavaa rajusti 12-vauhtisella 3. puolikkaalla, löi sen, mutta joutui taipumaan kahdelle kirihevoselle. Nyt vastassa on vanhempia hevosia, mutta vastus on viime kertaa sopivampi ja varsalla alkaisi olla jo taas voiton vuoro.

Haastajat: 2 Taj One nosti viimeksi tasoaan etukengittä ja jäi pussiin. Nyt kengät ovat taas jalassa, mutta suosikkia lukuun ottamatta vastus ei pelota.

8 Hocuspocus Avenger on mahdollinen jättiyllättäjä. Tamma aloitti viimeksi uusista käsistä ja jäi paljon voimia tallella 2. sisälle pussiin.

Yllättäjät: 5 Here Comes The Sun on kilpaillut viime ajat katkonaisesti, mutta ennen viime kisaa tallia vaihtaneella hevosella on hyvä potentiaali. 7 Stoneisle Passion ei ole voittanut vielä koskaan, mutta oli esimerkiksi viimeksi ihan tasokkaassa lähdössä 2. ulkoa asiallinen kolmas. Vauhdikas 4 Day Credit saa tässä juoksun. 1 Twist In Time jäi Forssassa ilman kiritilaa ja voisi terävöityä kun startteja kertyy tauon jälkeen.

Pelijakauma: Unbounded Stride (60 %) erottuu aiheesta. Taj One (21 %) on liikaa luotettu. Hocuspocus Avenger (2 %) on kiinnostava haku.

Juoksunkulku: Day Credit avaa ensiksi johtoon, mutta huolinee selän eteensä. Hocuspocus Avenger avaa ulkoa lujaa ja suosikkikin pääsee aivan asiallisesti liikenteeseen.