Ravivihje: Pitkäveto Oulu 7.9.2019

Pitkävetolistan paras pelikohde löytyy lämminveristen Oulu Express -finaalista. Niukka suosikkimmetähtää hyvänä lähtijänä keulaan, mistä ruuna olisi kova luu. Monipuolinen menijä pystyy pärjäämään muualtakin kunhan hevonen ei ole liian rajussa avauksessa mukana. Callela Ikaroksen kerroin 6,80 on erittäin hyvä tarjous, kun kerroinrajamme sen voitolle on vain 4,54.Päivän seitsemännessä lähdössä pelivalintaosuu, jos joku muu kuin Batman Godiva, Global Solidarity tai Elliot Web nappaa voittokukat. Arviomme tämän toteutumiselle on 26% eli kertoimeksi muutettuna 3,84. Veikkauksen tarjoama 4,60 on siis ylikerroin. Toto75:ssä ruksaamme vahvan suosikkikaksikon Batman Godivan ja Global Solidarityn, eli kokonaisriskin kannalta muu voittaja on kelpo pelikohde.Tammalähdössäpääsee loistoasemista matkaan eikä se ole juoksunkulusta riippuvainen. Tartumme kertoimeen 4,80 kiinni pienellä panoksella.Callela Ikaros 6,80***Muu voittaja 4,60**War Child 4,80*