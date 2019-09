Ravivihje: Toto75 Oulu 7.9.2019

Suosikki: 9 Raggarin juoksu ei Jyväskylässä mennyt putkeen, mutta hevonenkaan ei ollut parhaimmillaan. Kiri jäi tasaiseksi. Ylivieskassa ja Joensuussa ruuna runttasi ykköseksi sen verran varmoin ottein, ettei sitä voi yhden tasaisemman startin perusteella tuomita. Ruuna pääsee nopean lähtijän takaa asemiin ja on vaarallinen Oulun maalisuoralla.

Haastajat: 4 Koveri oli Kuopiossa tyly kaveri päästyään johtopaikalle. Myös Porissa ori pääsi vetotöihin ja voitti 21,5-lopetuksessa helposti. Ori on hyvä avaaja, mutta on vaarana, ettei keulapaikka irtoa tällä kertaa yhtä helposti kuin viimeksi. Kunto on hyvä, mutta esimerkiksi johtavan rinnalta lähdön voittaminen ei olisi helppoa. 3 Kartier omaa rajun luokan ja on aina vaarallinen starttiviivalla ollessaan. Ori on epäonnistumisaltis tapaus, vaikka taulussa näkyykin vain yksi laukkamerkintä. Urallaan ongelmista kärsinyt Kartier on yleensä ollut hyvä tauolta. Silloin moni hevonen on terveimmillään. Toisaalta laukkariski voi olla suurempi, jos painetta on pannussa liikaa. 8 Menoks voitti Seinäjoella hurjalla tuloksella kuolemanpaikalta. Teivossa ori jäi suljetulta lähtöpaikalta 7. ulos, mistä esitys ei ollut huono muttei uran paraskaan. Viime aikoina ori on kulkenut ravia, mikä on ollut tärkeintä. Silloin Menoks ei ole juoksupaikasta riippuvainen.

Yllättäjät: 1 Lakuri tekee jatkuvasti hyviä suorituksia. Porissa ori kiri reippaasssa 21,5-vauhtisessa lopetuksessa juosten matkattuaan 3. sisällä/3. ulkoa. 5 Iikorin taulun voitot ovat tulleet keulasta. Tällä kertaa johtopaikalle pääseminen ei ole kirkossa kuulutettua. Muualta ori ei ole ollut yhtä hyvä, ja Markus Porokan kakkosvaihtoehto lienee kuolemanpaikkajuoksu. 2 Tarun Tykki piti Rovaniemellä tempon raikkaana juostuaan keulahevosen rinnalla ja runttasi mukavasti perille. 11 Vernanto on voitokas tapaus, joka starttaa tällä kertaa erittäin tasokkaassa lähdössä. Voitto yllättäisi, kun starttiväli on pitkä eikä kilpailuterävyys ole välttämättä tapissa. 7 Kobardi on selvästi tauluaan vaarallisempi ja kuuluu laajimpiin kuitteihin mukaan. Hyvänä päivänään ori pystyy runttaamaan kuolemanpaikaltakin korkealle. Jorma Kontion ajama 6 Villi-Anna on nopea lähtijä, joka pystyy katsomaan ensimmäiset keulat. Markus Porokka väläytti taktiikkaa, jota noudattamalla Villi-Anna luovuttaisi keulat vain tallikaveri Iikorille. Tämä ratkaisu saattaisi tietää reipasta alkuvauhtia, mikäli rinnalle tulee joku muu pelihevosista kuten Koveri.

Pelijakauma: Menoks (6%) on paras ruksi.

Juoksunkulku: Lakuri on hyvä avaaja, mutta se ei pystyne vastaamaan Tarun Tykille, Koverille ja Villi-Annalle. Viimeksi mainittu täräyttää sisäradalle ja odottaa joko Iikorin tai todennäköisemmin Koverin eteensä.