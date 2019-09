Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 6.9.2019

Suosikki: Toto4-pelin päätöskohde on tasainen ja mielenkiintoinen lähtö. 1 Global Uncommon on pelikansan selkeä suosikki ja alustavasti koko rivin selvästi pelatuin hevonen. Se on totaalisen väärin, sillä on siinä ja tässä kuuluisiko ruunan olla suosikki laisinkaan. 5-vuotias oli toki positiivinen Teivossa tauolta ja voitti varmasti noustuaan 2. sisältä keulahevosen rinnalle viimeisellä takasuoralla. Derby-huumassa ohjastavan E-P Mäkisen suojatti saa tästä takuulla hyvän juoksun, mutta ei ole tullut uransa aikana tunnetuksi mitenkään äärimmäisen voitontahtoisena hevosena. Hyvä sijoitus on tietysti tältä paikalta todennäköinen.

Haastajat: Pelillisesti mielenkiintoisia on luonnollisesti useita, kun suosikki on ainakin parikymmentä prosenttiyksikköä liikaa luotettu. 6 Capo sinnitteli Derby-karsinnassa mukavasti viidenneksi, vaikka tarpoi toista rataa. 4-vuotias on ollut läpi kevään hieman epäonninen ja tottunut paljon tätä kovempaankin vastukseen.

5 Curakao on ottanut kaksi voittoa peräkkäin. Kuopiossa pitkällä kirillä ja viimeksi keulapaikalta. Monipuolinen ruuna on vihdoin varmistunut.

9 All In Laddie on voittanut myös kaksi kertaa peräkkäin, ehdittyään olla selvästi tauluaan paremmassa vireessä sitä ennen jo jonkin aikaa. Sen ykköset ovat tulleet pitkällä kirillä, jollaista se joutuu yrittämään perjantainakin.

3 Cragganmore oli Lappeessa positiivinen tauolta, vaikka hävisikin lupaavalle Callela Ikarokselle. Ruunalla on paljon hyviä ominaisuuksia ja sen myötä taktisia variaatioitakin riittää.

4 Larry Bell voitti Härmässä keulasta ja oli viimeksi johtavan takaa kakkonen. Nopea avaaja suorittaa oikein varmasti tällä hetkellä.

Yllättäjät: 8 Hope of Nazareth teki vahvaa jälkeä kesällä, mutta palaa nyt radoille pienen vamman jäljiltä. Paikka haittaa paljon, mutta valmentajan mukaan hevonen on edelleen aivan hyvällä mallilla. 2 Elaiza Camto puristi Härmässä vauhtijuoksussa ykköseksi 2. ulkoa, mutta vastus kovenee nyt aika lailla. 12 Real Arch voitti Kokkolassa sopivan seuran nappijuoksulla. Nyt on jo paikankin puolesta hankalampaa.

Pelijakauma: Tasainen ja mielenkiintoinen pelilähtö, jossa Global Uncommon (47 %) on todella merkittävästi liikaa rastattu.

Juoksunkulku: Global Uncommon on hyvä avaaja, mutta tyytynee selkäjuoksuun OS-radalla. Keulahevonen ei olekaan sen jälkeen helppo nakki. Radoilta 2-5 kaikki avaavat kovaa.