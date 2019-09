Ravivihje: Toto4 Kouvola 5.9.2019

Suosikki: 5 Quite So Yanky nappasi aluksi voiton johtavan takaa ja sitten kirillä 3. ulkoa. Ruunan esityksiä ei pääse moittimaan tämän jälkeenkään vaikka voittoja ei olekaan tullut. Lahdessa viisivuotias tsempasi asiallisesti perille toiselta ilman selkää ja viimeksi Kouvolassa se kiersi kaukaa 6. ulkoa tototaistoon. Tällä kertaa ruunalla on hyvä mahdollisuus avata pitävään piikkiin.

Haastajat: 3 Holy Jack jatkoi Lappeessa asiallisia esityksiään nousten 4. ulkoa haastavista asemista tototaistoon. Ruuna on voittostartinkin jälkeen ollut iskussa ja seuraava voitto on viime kertaisen kaltaisilla esityksillä pelkästään ajan kysymys. Kouvolassa ruuna on syytä pitää mukana pelikupongeilla. 12 Fountain Dynamitella on paljon kierrettävää edessään ennen kuin ruunalle ojennetaan voittopokaali. Kuusivuotias sai Kouvolassa startin alle ja pystyy sitä kautta olemaan parempi. Fountain Dynamitella ajettiin maltillisesti sisärataa, mistä hevonen lopetti maalisuoraa parhaiten ja ehti tavoittaa karkuun yrittäneen Quattro Pointin.

Yllättäjät: 10 Naturgas otti Lappeessa hopeaa suoraan paussilta. Viimeksi ruuna jäi peräti 9. ulos, mistä hevonen esitti taustajoukoissa varsin positiivisen ja napakan loppuvedon. Naturgas kilpailee nousuvireessä, mutta takarivin lähtöpaikka ei ole etu hyvälle avaajalle. 11 Grove's Hector ei viimeksi ohjastaja-valmentajan mukaan mahtunut juoksemaan ja hevonen kopsutteli jalkojaan kärryihin. Ruuna kilpailee ohjastaja-valmentajan mukana asiallisessa vireessä ja hän odotti suojatiltaan pärjäämistä. 1 Alfred de Luze kohosi Vermossa neljänneksi löydettyään vapaata 5. sisältä. Tasainen avaaja ei hyödy ykkösradan lähtöpaikasta. 7 Pt's Silly Billy kilpailee ohjastaja-valmentaja mukana iskussa, mutta heikolta lähtöpaikalta voitto voi olla liikaa vaadittu. 2 We're Gonna Win puolestaan lähtee auton takaa hyvin matkaan, mutta on pitkältä tauolta selvähkö kysymysmerkki.

Pelijakauma: Fountain Dynamitea (21%) on heikolta lähtöpaikalta arvostettu liikaa. Holy Jack (7%) on koko Toto4-pelin parhaita merkkejä ellei paras. Grove's Hector (2%) on arvoitus, mutta ruuna on joka tapauksessa kykyihin nähden alipelattu.

Juoksunkulku: We're Gonna Win katsoo ensimmäiset keulat ja päästää sitten Quite So Yankyn eteensä. Grove's Hector saattaa kiertää keulahevosen rinnalle aikaisessa vaiheessa.