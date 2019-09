Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 4.9.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Toto64-pelin avauskohteessa vihjaaja ei saa suurta eroa kivikovalle pelijakauman kärkikolmikolle.piti Veikkauksen suosikin Lissun Eerikin takanaan viime kohtaamisessa ja on suotta sitä selvästi suuremmassa kertoimessa, kun lähtöpaikka on taaskin merkittävästi parempi.Toisessa Toto64-kohteessa vihjaajalla on vahva luotto suosikkiin. Ori löi viimeksi väljällä tyylillä tätä paljon kovempia hevosia ja oli jo edellisessä vakuuttava, vaikka hyötyikin kanssakilpailijoiden ylivauhdista. Pienessä lähdössä on vaarana, että matkalla mennään hiljaa, joka vaikeuttaisi Shotproofin tehtävää, mutta kerroin 1,7 on silti oiva tarjous.Kolmannessa kohteessa Smiley Match olisi niukasti pelikelpoinen, mutta sen kohdalla painetaan jarrua, sillä valmentaja painottaa, että tämä on selkeästi valmistava startti Villinmiehen Tammakilvan karsintaan.Tammatähdestä löydetään harvinaisesti jo toinen suosikki peliin. Veikkaus tapaa painaa isojen suosikkien kertoimet alas, mutta keskiviikkona linja on näköjään toinen.alun laukkaherkkyys tiedetään, mutta voltista hevonen on avannut huomattavasti varmemmin ravia. Kuntonsa puolesta tamma voittaa tämän ravilla lähes kerran kerrasta, eikä laukkariski nyt 50 prosenttia ole. Tamma on arviolla 57 prosenttia mainio usein osuva neljän tähden pelikohde.Lähdöt on psyykattu tarkemmin Toto75-vihjeessä ja lähtölistasivuilta löytyvät myös todennäköisyysarviot jokaiselle hevoselle.Joriini 4,1*Shotproof 1,7***Liisan Tulilintu 2,0****Kohteet sulkeutuvat kello 18.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.