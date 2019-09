Ravivihje: Toto64 Vermo 4.9.2019 – 107500 euroa ekstraa

Suosikki: Neljännessäkin Toto64-kohteessa kisaavat tammat. Lähtö ei ole urheilullisesti mitään tähtikategoriaa, mutta näillä mennään sano Virmanen. 5 Pearl On Stage on lähdön paras hevonen, mutta laukkariski on voltin vitoselta massiivinen. Kiukkuisella tammalla ei ole suotta väistelty volttilähtöjä lähes koko ura ja toiveissa oli varmasti melkeinpä mikä tahansa muu lähtöpaikka. Viimeksi 4-vuotias oli Derby-karsinnassa varsin positiivinen, vaikka jäikin tasokkaassa seurassa kuudenneksi.

Haastajat: Pelikansa on valinnut alustavasti suosikikseen 7 Je Suis Justinen. Tamma avasi kauden voittosaldonsa Riihimäellä ylivoimatyyliin, mutta sen lähdön tasoa on paha lähteä kehumaan. Juoksurata auttaa asemiin ja luvassa voisi olla aika selkeä juoksu verrattuna moneen muuhun avainhevoseen.

9 Valletta on pelimielessä kiinnostava rasti. 5-vuotias on tehnyt säntillistä työtä jo pitkään, eikä vastus varsinaisesti pelota. Esimerkiksi Vermon kolmosessa tamma kamppaili lähes tasapäin Driverlanen ja Santo Grialin kanssa. Kumpikin niistä olisi tässä selkeä suosikki.

6 War Paint kiinnostaa myös selvästi. Tamma ei ole hetkeen menestynyt, mutta ehti kesällä esittää hyvää potentiaalia. Viimeksi 5-vuotias sai hännillä tilaa 400 metriä ennen maalia ja tulitti sen 10,5.

Yllättäjät: Arvoituksellisessa lähdössä ei kannata säästellä rasteja, jos lompakossa on varaa. 13 Midsummer Love kuuluu hevosena samaan kastiin suosikin kanssa ja selvästi lähdön parhaimmistoon, mutta sarja ei istu oikein alkuunkaan, kun 5-vuotias on kolmen tonnin vuoksi takamatkalla. 12 An-Valpuri on iskussa ja sopivammassa seurassa kuin aikoihin, mutta menee nyt ainakin alustavan infon mukaan kengät jalassa, joka on iso miinus. 14 Gaiana on rutinoitunut tätä kovemmissa tehtävissä, mutta olisi parhaimmillaan sisäratajuoksulla kärjen läheltä ja takamatkalta ei ole yksinkertaista ehtiä. 3 Sun Sayen kesti viimeksi tappotahdin mukavasti ja voisi olla taas tuloillaan. 1 Champagne Bath ja 2 Sapphira hyötyvät lähtöpaikoistaan ja tässä voisi nappijuoksulla olla mahdollisuus vaikka kuinka korkealle.



Pelijakauma: Valletta (6 %) ja War Paint (8 %) ovat selvästi parhaat merkit. Je Suis Justine (27 %) on liikaa pelattu.

Juoksunkulku: Juoksuradalta tullaan voimalla eteenpäin ja joko War Paint tai Je Suis Justine johtaa joukkoa.