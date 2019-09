Ravivihje: Toto5 Teivo 3.9.2019

Suosikki: 3 Club Nord Yankee on kilpaillut viime aikoina kovissa tehtävissä kuten viimeksi Oulu Express -karsinnassa, missä tamman voittosumma oli murto-osa kilpakumppaneiden vastaavista. Tamma on ollut asiallinen ilman viimeistä säkenöintiä. Yksi syy on ollut se, kun hevonen ei ole voittostartin jälkeen päässyt mielipaikalleen keulaan. Siitä hevonen valmentajan mukaan vastailee hyvin ohitusta yrittäville. Tällä kertaa Club Nord Yankeella on hyvä sauma avata johtopaikalle, mistä kolmevuotias kamppailisi lähdön voitosta. Tamma starttaa viikonloppuna Oulussa, mutta valmentaja vahvisti IS Raveille, että Teivossakin ajetaan tosissaan voitosta aikaisempaa selvästi sopivammassa lähdössä.

Haastajat: 6 Manana on mennyt starttien myötä eteenpäin ja tamma tulee heittämään hyvän haasteen ideavarmallemme. Vermossa tamma juoksi johtavan rinnalla ja voitti lopulta vakuuttavasti. Starttiväli on tällä kertaa pitempi, mutta valmentaja ei ollut siitä huolissaan. Myöskään juoksupaikalla ei hänen mukaansa ole väliä Mananan kohdalla. 5 Always Ready voitti Vermossa keulasta, mutta laukkasi viimeksi täysin yllättäen etusuoralla oltuaan toisen radan veturina. Always Readyn pohjia ei ole vielä katsottu ja kuski vahvistuu tähän kisaan. 1 Neferneferneferin kohdalla kannattaa pitää kieli keskellä suuta, kun lausuu tamman nimen. Turussa keulasta voittanut kolmevuotias otti viimeksi lähtölaukan, minkä jälkeen hevonen teki hyvän juoksun. Ykkösradalta se ei pystyne vastaamaan Club Nord Yankeelle alussa.

Yllättäjät: 2 Bastian nappasi Turussa 2. sisältä kakkossijan. Porissa ruuna päsi keulaan, missä se näytti painavan hiukan liikaa ohjille alkumatkan aikana. Tämä saattoi olla yksi syy, miksi ruuna putosi lopussa kolmanneksi. 4 Laurila's Haldir oli Seinäjoella tasainen 3. ulkoa. Ruuna meni startista eteenpäin ja valloitti Kaustisen väkevällä esityksellä johtavan kupeelta. 7 El Houdini ei riittänyt Lahdessa 3. ulkoa. Viimeksi ruuna matkasi 2. sisällä, mistä hevonen kiri tilaa saatuaan mukavasti totoon. Voitto voi vaatia hieman lisää, mutta hyvä sijoitus on mahdollinen. 9 Bello Ragazzo on tauluaan kyvykkäämpi menijä ja valmentaja odottaa siltä paljon heti kun ravi maittaa koko matkan ajan. Ruuna kannattaa pitää revityksissä mukana peleissä.

Pelijakauma: Club Nord Yankee (21%) maistuu kolmossuosikina aina varmaksi asti. Pommeista Bello Ragazzo (1%) on unohdettu.

Juoksunkulku: Eturivissä on monta osallistujaa, jotka eivät ole startanneet ennen autolähdön eturivistä eli niiden lähtönopeutta on vaikea ennustaa. Club Nord Yankee on hyvä avaaja ja sillä on rutiinia autolähdöistä. Tammalla pystyy satsaamaan lähtöön ja uskomme sen olevan lähellä keulapaikkaa. Manana kiertää rinnalle.