Ravivihje: Toto65 Magic Monday 2.9.2019

Suosikki: 6 Carleman otti viimeksi pitkästä aikaa voiton. Ruuna kiri Toto75-lähdössä vahvasti 5. ulkoa 10,2/700 metriä ja ehti varmaan voittoon. Lähtöpaikka on hieman tasaiselle avaajalle aavistuksen ongelmallinen, mutta kyseessä on muutenkin ennen kaikkea kirihevonen. Juoksu saattaa tästä mennä tosin ihan pieleenkin.

Haastajat: 7 Arctic Lover kiri edellisen edellä Porissa ja oli myös hyväksyttävä. Ori on startannut tauon jälkeen kaksi kertaa ja otteet ovat varmasti vielä terävöitymään päin.

12 Selene Lune on karmivassa vireessä ja ohittaa takuulla kirissä taas monta, ehkä jopa kaikki. Muutkin avainhevoset ovat huonoilla paikoilla, eikä tamma avaisi kuitenkaan kovaa, joten paikka ei ole ihan mahdoton murhe.

5 Anything For You palaa parin vuoden tauolta mielenkiintoisesti Risto Airaksisen käsistä. Ruuna poki kokeessa kirilenkin 15-kyytiä. Valmentaja huomauttaa, ettei hevonen mitenkään heti ole parhaimmillaan, mutta se olisi mennyt kokeesta kuitenkin aika paljon eteenpäin. Pohjimmiltaan arvoitus ja siihen nähden heti aika paljon pelattu.

Yllättäjät: Nopea 3 Westcoast Victoria pamauttaa ensin johtoon ja saa sen jälkeen valita selkänsä tai keulajuoksun. Viimeksi tamma oli avoimessa tammalähdössä hyväksyttävä sisäratajuoksulla ja kohtaa nyt ehkä aavistuksen sopivamman vastuksen. 11 Real Red palaa huoltotauolta ja heikolta paikalta ajetaan vaihteeksi tavallisilla kärryillä, joten odotukset eivät ole taustajoukoillakaan kovin korkealla. 2 Oakie aloittaa uusista käsistä isona arvoituksena.



Pelijakauma: Selene Lune (11 %) on selvästi paras merkki ja Arctic Lover (13 %) ansaitsisi myös enemmän huomiota. Anything For You (27 %) on kahden vuoden tauolta yliarvostettu.

Juoksunkulku: Westcoast Victoria on alussa nopein ja saattaa kokeilla keulastakin. Anything For You ja Arctic Lover ovat mahdollisia keulan kysyjiä 1. takasuoralla.