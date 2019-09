Ravivihje: Toto4 Rovaniemi 1.9.2019

Suosikki: 3 Like a Boeing vakuutti varsinkin toissa kerralla kestäessään keulasta selvään voittoon 12,5-vauhtisesta avauskierroksesta huolimatta. Viimeksi se sai vetää haluamaansa tahtia avaustonnin ja reipasvauhtisella toisella kierroksella piti niukkaan voittoon. Paperilla kaikki näyttää suosivan Kari Alapekkalan ajokkia, ruuna pääsee taas keulaan eikä vastus ole juuri viime starttia kovempi.

Haastajat: 13 The Chief Of Rome kiri viimeksi tulisesti Like a Boeingin takaa ja hieman aiemmin tilaa saadessaan se olisi voittanut. Positiivista oli myös sen pysyminen rauhallisempana selkäjuoksulla, sillä ruuna on painanut vapaalta radalta ohjille aivan liikaa. Suljetulta lähtöpaikalta se saa väkisin selkäjuoksun ja kunhan ei jää täysin toivottomiin asemiin, niin ruuna hurjat vauhtivarat omaava ruuna kirii lopussa kärkitaistoon. 11 King Casper olisi parhaimmillaan jopa selväkin suosikki voittamaan tämän lähdön, mutta näytöistä alkaa olla aikaa. Viimeksi se sai myöhään kiritilaa kolmannesta sisältä ja tuli voimissaan maaliin. 10 Sunday's Robertta on rehti tamma, joka on perushevosia jos suosikkia varmistelee. Pieni huili aiheuttaa kysymysmerkkejä.

Yllättäjät: 8 Frazier Boko on luokaltaan kova tekijä tähän lähtöön ja se on urallaan pärjännytkin kovissakin porukoissa. Pitkään alisuorittanut ruuna teki viimeksi ensimmäisen starttinsa Jukka Siipolan treenistä ja jäi todella hyvävoimaisen näköisenä pussiin. 15 Staro Kung Fu teki lupaavan startin jo toissa kerralla Bodenissa ja viimeksi se tsemppasi hyvin perille asti johtavan rinnalta, vaikka oli joutunut tarpomaan alkumatkasta pitkään kolmatta. 9 Black Reaction olisi riittävä hevonen luokaltaan, mutta tammasta on puuttunut viime starteissa paras terä. 4 Jolly Jane on tehnyt pariin viime starttiin nousukuntoiset esitykset. Toissa kerralla sillä kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta tamma tsemppasi asiallisesti perille. Viimeksi se jäi johtavan taakse täysin pussiin. 14 Joana's Roadrunner on voitokas menijä, joka ei vielä tauoltapaluussaan vakuuttanut, mutta toki juoksukin meni vaikeaksi. Parhaimmillaan ollessaan ruuna pystyisi nousemaan korkeallekin. 2 Lady Spell ei meinaa millään ravata, kyvyiltään tamma ei olisi nolo hevonen. 1 Oak Broline saa täydelliseltä paikaltaan makoisan reissun kenties suosikin perässä ja jos matkavauhti on rauhallista, niin totosija ei saa yllättää. 6 Ancor Rich kokee mielenkiintoisen ohjastajanvaihdoksen. 7 Anna's Boy oli asiallinen tauolta ja parantaa taatusti paljon.

Juoksunkulku: Like a Boeing avaa keulaan. Matkavauhti saattaa viime kerran tapaan olla ensimmäisen kierroksen osalta hyvinkin rauhallista.

Pelijakauma: Frazier Boko (1%) on huippumerkki.