Ravivihje: Toto75 Vermo 31.08.2019

Suosikki: 1 Better Boss vakuutti parin epäonnistumisen jälkeen viimeksi, eikä se näyttänyt Lahdenkaan starteissa huonolta. Ruuna starttaa vasta toisen kerran viimeisen kahden kauden aikana volttilähdössä, mutta sai onnekseen ykkösradan, jossa ohjastaja pääsee määräämään hieman volttaustahtia ja tuskin kiihdytys tuo ongelmaa. Lähtönopeus tässä lähetystavassa on tietysti pieni kysymysmerkki, mutta vierestä lähtevä avaa tosi hiljaa ja pussitusriski on minimaalinen.

Haastajat: 7 Stonecapes Picasso palasi viimeksi tauolta ja esitys oli positiivinen varsinkin aika maltillisiin odotuksiin peilaten. Kyvykäs ori on kärsinyt urallaan runsaasti ongelmista, mutta palannut aina takaisin. Otteet paranevat varmasti startti alla ja 6-vuotias saattaa yllättää suosikin jo kiihdytyksessä.

13 Ricocone on vähemmän pelatuista se, jonka kohdalle tekisi vielä mieli piirtää rasti. Pystyvä, mutta pitkään alisuorittanut ruuna on siirtynyt Harri Koivuselle, jossa moni hevonen on nostanut tasoaan, tai palannut tasolleen. Paalulla on pari tosi kovaa ja tässä saattaa olla yksinkertaisesti niin, että takamatkalta ei ole edes mahdollista menestyä. Hevosellakin saatetaan ajaa tunnustellen, mutta potentiaalia on paljon.

Yllättäjät: 2 Wide Game laukkasi viimeksi kesken hyvän etenemisen. Ruuna oli varsinkin alkukesästä pari kertaa oikein vakuuttava ja valmentajan mukaan vireen pitäisi olla edelleen samalla tolalla, mutta hevonen on aina hieman epävarma. 10 Cavalier Brodde on pystynyt voittamaan näitä lähtöjä. Porissa tuli laukka ja sitä edellisessä juoksu meni aivan vihkoon. Ruunalla on potentiaalia selvästi peliosuuttaa enemmän, mutta lähtöpaikka ahdistaa. 12 Por Nie Rock kirii aina sitkeästi ja on aina myös vaarallinen, jos vauhdinjako on etupainotteinen. 4 Spade Ace Frido sai Forssassa pitkällä matkalla rajun väliprässin ja oli sen huomioiden hyväksyttävä. Ruuna suorittaa tasaisesti, mutta ehkä se viimeinen terävyys on vain jäänyt uupumaan ja voitot ovat harvassa. 8 Pope ja 9 Cocktail Princess suorittavat säännöllisen hyvin, mutta ei ole ihan sattumaa, että kummankin voittosarakkeessa möllöttää tältä kaudelta nolla, eikä kaksikko ole kiinnostavin haku T-peliin.

Pelijakauma: Better Boss (59 %) on jonkin verran liikaa pelattu ja ainakin Stonecapes Picasso (15 %) kuuluu kaveriksi lapulle.

Juoksunkulku: Better Boss haluaisi varmasti johtoon, mutta lähetystapa on kysymysmerkki. Juoksuradalla on nopeita hevosia ja se voisi tarkoittaa, että niistä Stonecapes Picasso onnistuu etenemään lopulta johtoon.