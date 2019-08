Ravivihje: Toto4 Kuopio 30.8.2019

Suosikki: 5 Empire Shark oli vakuuttava Vieremällä 3. ulkoa, mutta Joensuussa ruuna ei jättänyt yhtä terävää kuvaa 2. sisältä. Empire Shark kilpaili aikanaan Markku Niemisen tallista käsin ikäluokkalähdöissä, joissa ruuna keräsi hyviä sijoituksia kärjen tuntumasta. Samalla se keräsi rutiinia kovista lähdöistä, mikä on tällä kaudella näkynyt positiivisina suorituksina. Volttilähdössä ruuna ei ole ollut kahteen vuoteen, kun edellinen volttistartti on toukokuulta 2017. Voltista kuusivuotias ei ole ollut paha laukkaamaan, sillä uran neljästä volttilähdöstä laukkamerkintä on kirjattu vain kerran.

Haastajat: 4 Pam Hallover kiri Vieremällä 2. ulkoa kaksariin ja Joensuussa ruuna teki asiallisen loppuvedon 3. ulkoa. Ruuna kilpailee tasaisen hyvässä vireessä ja pystyy tälläkin kertaa osallistumaan voittomatsiin kunhan nelosradan lähtöpaikka ei tuota ongelmia. 3 Blue For You tähtää keulaan, mistä ruuna on tehnyt hyviä suorituksia uransa aikana. Pitkä starttiväli on harvoissa tapauksissa etu eikä sitä voi laskea plussaksi myöskään ruunan kohdalla. Valmentaja ei ollut etukäteen huolissaan pitkästä starttivälistä. Hän toivoi keulajuoksua.

Yllättäjät: 7 She Is Cecilia lopetti Jyväskylässä 3. sisältä kaksariin ja Oulussa tamma runttasi kuolemanpaikalta väkevästi perille. Kunto on hyvä ja tamma kannattaa huomioida peleissä mikäli suosikikolmikkoa varmistelee. 11 Fika näytti Mikkelissä parasta osaamistaan kirien varmasti kärkeen. Tämän jälkeen tammaa ei ole voittajakehässä nähty, kun lähtöpaikat ovat olleet haastavia ja juoksut ovat menneet hieman liian vaikeiksi. Starttiväli on tällä kertaa pitkähkö. 9 Winzet teki Joensuussa työt kirivaiheessa ja kesti neljänneksi. Ruuna on väläytellyt hyvillä suorituksilla tasokkaissakin lähdöissä, mihin nähden voittoja voisi tulla lisääkin sopivammista tehtävistä. 12 Harmimatic Tinker pystyy parhaimmillaan ollessaan tekemään kovan suorituksen, mistä kertoo kova täyden matkan ennätyskin. Tällä kaudella ruuna ei ole ollut parhaimmillaan. Sarja ei ole sopivimmasta päästä, ja voitto tulisi tällä kertaa yllätyksenä.

Pelijakauma: Lähdön todennäköisin voittaja Empire Shark (49%) on kohonnut liian selväksi suosikiksi eikä käy varmaksi.

Juoksunkulku: Blue For You avaa keulaan eikä halua luopua paikastaan. Empire Shark tai She Is Cecilia jää toisen radan veturiksi.