Ravivihje: Toto4 Jokimaa 29.8.2019

Suosikki: 5 Jugador alisuoritti kesän, mutta on viimeisten perusteella löytämässä taas kuntonsa. Teivossa ruuna otti oudon laukan kesken kirin, mutta polki sen jälkeen viimeset 400 metriä 09,8 ja lähestyi kovassa lähdössä loppusuoralla kärkeä. Sen perusteella on pian taas voitonkin vuoro.

Haastajat: 2 Sue's Photo oli Lahdessa kiihdytyksestä alkaen normaalia nahkeampi. Ruuna keräsi hienoja kannuksia kesän kovista lähdöistä, kun se pääsi Suur-Hollolassa finaaliin ja puristi Suurmestaruudessa totoon. Hevoseen ei ole pohjimmiltaan luottaminen, sillä se ailahtelee paljon, mutta huipputaso riittää ehdottomasti ykköseksikin.

9 Por Nie Rock tekee jatkuvasti hyviä juoksuja, mutta on tasavauhtisena hevosena aina toisten armoilla. Ruuna on kirissä vaarallinen, mikäli lähdössä on vauhtia.

1 Grainfield Oliver taipui taukostartissaan 2. sisältä, mutta se oli ymmärrettävää, sillä avauskierros paineltiin hurjasti kymppiä. Startti alla ja nappipaikalta voidaan odottaa parempaa.

Yllättäjät: 4 Trot Kronos omaa kapasiteetin, jolla pitäisi näissä lähdöissä olla aina kärjessä, mutta uudessa kotimaassa asiat eivät ole rullanneet laisinkaan oikeaan suuntaan. Viimeksi hevonen oli kipeä, mutta ei valmentaja vaikuta erityisen luottavaiselta nytkään. 7 Amaretto Scoop loukkaantui keväällä jo ties kuinka monennen kerran. Ruunalle haetaan tässä nättiä taukostarttia ja vaikealta paikalta menestys on tiukassa, vaikka hevonen on yleensä tauoiltaankin asiallinen. 6 Make It Quick on ollut valju jo pari kertaa putkeen, eikä nopeiden hevosten ulkopuolelta ole tässä helppo saada juoksuakaan.

Pelijakauma: Por Nie Rock (7 %) ja Trot Kronos (3 %) ovat hieman aliarvostettuja.

Juoksunkulku: Grainfield Oliver pitää halutessaan johtopaikan. Sue'S Photo haastaa alussa ja Jugador myöhemmin.