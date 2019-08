Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 28.8.2019

Pelisuositus

Mailin pikapyrähdyksessäpyrkii hyvältä lähtöpaikalta mielipaikalleen keulaan, mistä sillä on kerrointaan parempi mahdollisuus voittoon. Veikkaus tarjoaa tamman ykkössijasta kertoimen 9,20, kun rajakertoimemme on vain 7,14. Sanni Sky on illan paras pelivalinta, mutta panos kannattaa pitää matalana, koska kyseessä on suht' harvoin osuva kohde.Kykyihin nähden edelleen maltillisella voittosummalla kilpailevakyttää takarivistä kärjen ylivauhtia. Sellaisen toteutuessa väkivahva tamma pystyy nousemaan mukaan voittotaistoon. Veikkauksen tarjoama 6,0 on niukka ylikerroin.Pienellä panoksella otetaan pelisuositukseen mukaan vielä IS Ravien Toto64-varmakertoimella 2,80. Rajamme tamman voitolle on 2,63 eli prosentteina 38.Sanni Sky 9,20**May Rose 6,00*First Class Lady 2,80*Kohteet sulkeutuvat klo 18. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.