Ravivihje: Toto64 Vermo 28.8.2019

Suosikki: Vaikka 5 Tanpopo Juhani Tapanin mukaan ei kärsi pitkistä starttiväleistä, lähtee ruuna paremmista asemista matkaan kuin viimeksi, kun viisivuotias sai startin alle. Lisäksi lähtöpaikka on tällä kertaa eturivissä, mistä ohjastaja pääsee nopealla avaajalla valitsemaan taktiikkaa. Tanpopo pystyy avaamaan keulapaikalle, mutta se ei ole täysin varmaa kun kyseessä ei ole yksinkertainen ajettava. Viimeksi Tanpopo jäi 2. ulos pussiin ja lopetti tilaa saatuaan lennokkaasti maaliin. Viimeiset 600 metriä ruuna kiiruhti 10,1-kyydillä.

Haastajat: 7 Sultan Journeylla on alla kaksi varmaa keulavoittoa. Se on nopea avaaja joka tälläkin kertaa havittelee päästä komentopaikalle keulaan. Seiskaradalta sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä, kun sisäpuolelta lähtee pari hyvää avaajaa liikkeelle. 9 May Rose lopetti Seinäjoella Kasvattajakruunussa hyvin 5. ulkoa. Viimeksi tamma näytti hyvältä johtavan takana ennen haparointiaan maalisuoralle kaarruttaessa. Tämän jälkeen tamma menetti otteen kärkeen eikä päässyt rytmiin uudelleen samalla tavalla käsiksi. May Rose on vahva menijä, jolla on tapana runtata vahvasti perille. Kärjen reipas matkavauhti olisi viisivuotiaan mieleen. 3 One Direction jäi Vermossa pussiin Sultan Journeyn taakse ehkä jopa voittovoimissaan. Mainiolta lähtöpaikalta oritta ei voi väheksyä, sillä kunto ei ole ainakaan laskussa.

Yllättäjät: Turussa lennokkaan loppuvedon esittänyt 2 Johnny English jäi viimeksi johtavan rinnalle ja taipui pahoin. Heikkoon sijoitukseen ei kannata liikaa tuijottaa. 11 O.P.Roc kiersi Jyväskylässä johtavan rinnalle ja oli kelpo kolmas. Viimeksi se teki 2. ulkoa työt kirissä eikä esitystä voi moittia. Kierrettävää on jälleen edessä eikä tehtävä tule olemaan helppo ellei kärki sorru ylivauhtiin. Laukkatreeni on toiminut 1 Donatello Hossin kohdalla ja valmentajan mukaan se menossa parempaan suuntaan. Hän antoi suojatilleen yllätyssauman. 8 Die Kaiserin lopetti Vermossa sisäratajuoksulla viime metrit hyvin ja ehti kolmanneksi. Turussa tamma palasi voittokantaan kirien sopivassa tehtävässä 3. ulkoa kärkeen. Tällä kertaa ohjastaja aikoi ajaa nätisti, kun hevoselle on tiedossa mainioita lähtöjä lähiaikoina, joihin hevonen toivottavasti saa paremmat lähtöasemat. 10 Black Ice Boost pystyy hyvänä päivänään lopettamaan terävästi selästä. Sen huippukunto on kuitenkin hakusessa. 12 All Ready Match kilpailee hyvässä vireessä, mutta 12-radalta se kuuluu mukaan vasta laajimpiin revityksiin.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Johnny English, Tanpopo ja Sultan Journey ottavat kiihdytyksessä mittaa toisistaan. Tanpopo pystyy hyvänä päivänään lähtemään niin hyvin että pääsee johtopaikalle.