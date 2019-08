Ravivihje: Toto5 Teivo 27.08.2019

Suosikki: 3 Ranch Pop Up vaelsi pitkään varjojen mailla, mutta Forssassa nähtiin tauolta tasapainoinen esitys ja vakuuttava keulavoitto. Rima nousee nyt, mutta on ori parhaimmillaan riittänyt tällaisissakin tehtävissä.

Haastajat: 2 Wall Street Comery on varsin varma kilpailija. Ruuna on juossut läpi kesän tasokkaita lähtöjä ja napannut voitonkin aina sieltä ja täältä. Porin Toto75-lähdössä juoksu luontui lopulta heikolta paikalta aika maksimaalisesti ja 6-vuotias oli kelpo neljäs.

1 Hill Yesillä on vauhtia vaikka muille jakaa, mutta hevonen käyttää niitä toistaiseksi hieman väärässä kohdassa lähtöä. Ruuna on viuhtonut viimeisissään keulassa kovaa ja loppu on ollut vaikeaa. Potentiaalia olisi voittaakin näitä kisoja.

Lähtöön voisi Hill Yesin toimesta olla luvassa vauhtia ja se suosisi hieman tasavauhtista, mutta aina hyvin loppuun puristavaa 7 Black Mayaa. Joensuussa tamma kiri sitkeästi Toto75-voittoon.

Yllättäjät: 9 Racehill Victory on ollut tasaisen asiallinen aika kovissa lähdöissä, mutta kärkisijat ovat olleet näissä sarjoissa harvassa. 8 Excalibur Sisulla on ollut epäonnea juoksunkuluissa ja potentiaalia riviään parempaan, mutta paikka on taas hankala. 4 Valnes Gary väläyttelee, mutta on sairastauolta kysymysmerkki.

Pelijakauma: Ei ihmeitä. Ranch Pop Up olisi vihjaajalle niukka ykkösmerkki.

Juoksunkulku: Hill Yes pitää keulan, mikäli kuski niin haluaa, mutta toisaalta hevoselle voisi tehdä hyvää ajaa välillä selästäkin, kun se on ollut liian innokas. Wall Street Comery ja Ranch Pop Up avaavat myös lujaa, mutta lopullinen keula riippuu tosiaan Juha Utalan tahtotilasta.