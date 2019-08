Ravivihje: Toto65 Oulu 26.8.2019

Suosikki: 2 Little Boss oli Joensuussa pieni pettymys, mutta suoritus meni ilmeisesti osin pehmeän radan piikkiin. Kajaanissa tuli eturivistä laukka, kuten hevoselle on usein käynyt. Sopivassa seurassa ruuna on luokkansa puolesta iso suosikki, mutta alun laukkariski on merkittävä, eikä hevonen ole siinä mielessä täysin luotettava tapaus.

Haastajat: 5 Carmalt Mustang avaa johtoon, josta sillä todennäköisesti nyt ajetaan. Kuopiossa keula luovutettiin kovimmalle haastajalle, eikä kiritilaa löytynyt koskaan.

9 Filius Felix laukkasi viimeksi kärkisijan viimeisessä kaarteessa. Onnistumiset ovat kiertäneet jo pitkään, mutta hevosena 5-vuotias riittää tässä kärkipäähän.

Yllättäjät: 7 Outfield Olga kiri Ylivieskan Toto75-lähdössä 5. ulkoa pitkällä kirillä sijoitustaan paremmin. Paikka on hankala, mutta tamma pystyy tekemään omaakin juoksua. 12 Armani Press on kunnossa, mutta normaalisti tasavauhtinen hevonen ei ehdi 12-radalta ihan kaikkien ohi. 10 kertaa voittanut 3 Leon Dahlia parantaa hiljalleen saadessaan startteja pitkän tauon jälkeen.



Pelijakauma: Little Boss (44 %) voisi olla puhtaasti hevosena enemmänkin pelattu, mutta eturivistä on aina laukkariski. Carmalt Mustang (25 %) on selkeä ykköshaastaja, mutta Filius Felix (7 %) ja Outfield Olga (2 %) ovat pelimielessä kiehtovampia merkkejä.

Juoksunkulku: Carmalt Mustang avaa johtoon ja eiköhän siitä ajeta ellei Little Boss ilmesty ajoissa rinnalle. Suosikilla pitää tosin ottaa alku tosi rauhassa ja laukka voi siltikin tulla.