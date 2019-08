Ravivihje: Toto4 Tornio 25.8.2019

Suosikki: 6 Like A Boieng ei vielä Oulun starteissa erityisemmin säkenöinyt, mutta viimeksi ruuna näytti luokkaansa. Se avasi lujaa keulaan ja sai vastustajalta armotonta prässiä, kierroskin hurjasteltiin 12-vauhtia. Takasuoralla ruuna näytti hetken jo antautuvan, mutta piti lopussa urhoollisesti varmaan voittoon, vaikka sillä vauhdinjaolla taipuminen olisi ollut täysin hyväksyttävää. Kari Alapekkala suuntaa nopealla lähtijällä nytkin kohti keulapaikkaa. Menipä juoksu miten tahansa, Like A Boieng nähdään kärkitaistossa sopivan näköisessä lähdössä.

Haastajat: 2 Tilda Sonik on tehnyt hyvät juoksut johtavan takaa viime startteihin ja vastaavanlaisena tamma on nytkin kärkipäässä. Voltin kakkosrata aiheuttaa kysymysmerkin, sillä ainakaan kauden ainoassa volttilähdössä Kurtakossa se ei edes yrittänyt lähteä ravilla matkaan. 5 Bea Conchita saattaa luokaltaan olla jopa lähdön paras hevonen, mutta viime starteissa paras terä on ollut hukassa.

Yllättäjät: 14 The Chief Of Rome onnistuu kykyihinsä nähden varsin harvoin. Toissa kerralla tuli vihdoin kauden avausvoitto kun se kesti 13-vauhtisesta avaustonnista huolimatta keulasta ykköseksi. Viimeksi sillä prässättiin raakasti nytkin mukana olevaa Like A Boeingia ja lopun taipuminen oli ymmärrettävää. Nyt kuski paranee ja juoksun onnistuessa ruuna pystyisi pärjäämään, kunhan pysyy rauhallisena. 1 Quadrifoglio ei vakuuttanut kesän aiemmissa kisoissaan, mutta viimeksi Bodenissa se tuli keulasta hyvin perille ja hävisi voitonkin vasta viime metreillä. Loistopaikaltaan se juoksee nytkin keulassa tai johtavan takana. Viime startin perusteella uran avausvoitto leijuu ilmassa. 7 Veer on kyvykäs tamma, joka ei tällä kaudella ole vielä parastaan näyttänyt. Viime startin voi unohtaa, sillä se menetti mahdollisuutensa loppukurvin kolaritilanteessa. 16 Staro Kung Fun kirivaihe ei mennyt sujuvasti viimeksi Bodenissa, muuten se olisi ollut pari sijaa korkeammalla. Paremmalta paikalta siihen voisi uskoa enemmänkin, nyt kaikkien kiertäminen tulisi yllätyksenä, vaikka ruuna kunnossa onkin. 15 Spartan Fury on tehnyt koko kauden hyviä esityksiä, mutta viime kerran vaisuuden takia se on nyt iso kysymysmerkki. 13 Alfas Finans saanee nopeana lähtijänä hyvän juoksun ja totosija ei tulisi yllätyksenä, voittaminen olisi.

Juoksunkulku: Quadrifoglio pitää aluksi keulat. Like A Boieng lähtee myös lujaa liikkeelle ja todennäköisesti se pääsee keulaan asti.

Pelijakauma: Veer (15%) on liikaa pelattu. The Chief Of Rome (3%) puolestaan aivan liian vähän.