Ravivihje: Pitkäveto Superlauantai 24.8.2019

sai sai kaivatun onnistumisen kaksi viikkoa sitten Ylivieskassa väkivahvalla suorituksella. Illalla ruunalla on jälleen hyvä sauma menestyä, sillä hevonen kilpailee huippuvireessä ja kyseessä on ravivarma kilpailija. Kuusivuotias pystyy tekemään itse juoksuaan eikä ole tarkan reissun hevonen. Hyppäämme Obrigadon kelkkaan arviolla 29% ja kerroinrajalla 3,45. Veikkauksen kerroin 4,40 on päivän paras tarjous.Enintään 40 000 euroa tienanneiden lämminveristen lähdössä nostamme suositukseen mukaan pelivalinnan. Kohde osuu, jos voittaja on joku muu kuin Bwt Bayern, Gollum tai Anni Sue. Arviomme mukaan kohde osuu 37 prosentin todennäköisyydellä ja kerroinrajalla 2,70.Veikkauksen tarjoama kerroin 3,10 on siis pelattavissa.Välähdys pelataan ansaitusti suosikiksi, mutta varma voittaja se ei ole. Oriilla on riittänyt tällä kaudella tapahtumia ja tilanteita eikä lähdöt ole päättyneet voittoon kuin kaksi kertaa kahdeksasta yrittämästä. Viime vuonna hevonen voitti joka toisen kisansa. Juoksemalla Välähdystä on toki paha kukistaa, mikäli se on tasollaan.Välähdyksen ykköshaastajaomaa papereissamme kerrointaan (7,50) paremman mahdollisuuden voittaa ja sitä kannattaa koittaa pienellä panoksella. Kerroinrajamme ruunan voitolle on 6,25 ja arvio 16 prosenttia.Obrigado 4,40**Muu voittaja 3,10*Pyörylän Paroni 7,50*Kohteet sulkeutuvat klo 18. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.