Ravivihje: Toto75 Superlauantai 24.8.2019 – 500 000 euroa ekstraa

Suosikki: Derby on viisivuotiaiden suomenhevosten välinen kisa, jonka suosikki 2 Landen Paukku ei ole urallaan tappion karvasta kalkkia joutunut maistamaan, sillä saldo on puhdas: 11 starttia ja yhtä monta voittoa. Tauon jälkeen ori on jatkanut siitä mihin ennen paussia jäi. Lahdessa Landen Paukku oli ykkönen keulasta ja viimeksi Jyväskylässä Derby-karsinnassa se vei voiton johtavan rinnalta. Ori on hyvä avaaja, mutta keulaan se ei pääse ohi sisäpuolelta starttaavan vastustajan, mutta mikäli tällä halutaan ajaa selästä, edennee Landen Paukku tällöin joukon johtajaksi. Keulasta voitto olisi erittäin todennäköinen kun taas kuolemanpaikalta ykkössijaa ei voi pitää kirkossa kuulutettuna.

Haastajat: 1 Hiioppi ei Lahdessa riittänyt Landen Paukulle 4. ulkoa, mutta meni kovasta startista eteenpäin ja hallitsi Derby-karsintaa mielin määrin johtopaikalta. Tyyli oli erittäin hyvä ja sisälle näytti jäävän varastoon voimia vaikka millä mitalla. Hiioppi on niin nopea avaaja, että siltä on erittäin vaikea napata johtopaikkaa ulkopuolelta. Todennäköisesti Hiiopilla ajetaan keulasta, mistä se on mukana taistossa. 5 Vixeli nousi Lahdessa 3. ulkoa Landen Paukun kupeelle. Derby-karsinnassa oriilla oli laukkapäivä, kun viisivuotias otti laukan ensimmäisellä takasuoralla ja toisen hypyn kierrosta myöhemmin. Hyvän lopetuksen turvin ori ehti finaaliin, missä se on yksi suosikin pahimmista uhkaajista. Mikäli Landen Paukku juoksee johtavan rinnalla ja Vixeli pääsee iskemään lopussa tämän takaa, edes voitto ei ole mahdoton lopputulos.

Yllättäjät: 6 Sippimies taipui Lahdessa johtavan rinnalta. Jyväskylässä ori matkasi keulassa ja sai vetää maltilla. Liiankin maltilla, sillä laukka tuli loppukaarteessa vauhdin kiihdyttyä selvästi. Ohjastaja yritti ajaa Sippimiehellä kovempaa, mutta se ei onnistunut, kun yksin ori ei tee eroa muihin. Sippimies pystyy sijoittumaan kärjen tuntumaan ja ansaitsemaan hyvän tukun rahaa. Ohjastaja oli etukäteen erittäin optimistinen ja aikoi lähteä ajamaan lähdön voitosta. 9 Heporix seuraili Jyväskylässä sisäratajuoksulla finaaliin ja 10 Ypäjä Luotsi lunasti paikan loppukilpailuun 3./4. ulkoa. Suosikit ovat sen verran kovia, että jo sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus sekä Heporixille että Ypäjä Luotsille. 3 Virin Varpu pääsi karsinnassa hyvään paikkaan sisäradalla ja seuraili Hiiopin takaa finaaliin. Tamma pääsee auton takaa terävästi liikkeelle. Myös 4 Eskolan Jyräys nappasi lipun loppukilpailuun sisäradalta ja tavoittelee lauantaina rahasijaa.

Pelijakauma: Landen Paukku (66%) on yksi kierroksen todennäköisimmistä voittajista, mutta paljon pelattuna siinä ei ole suurta pelillistä ideaa. Suuremmassa systeemissä ori varmistetaan.

Juoksunkulku: Hiioppi avaa keulaan ja Virin Varpu pääsee pudottamaan tämän kantaan. Landen Paukku ottanee alun varovaisemmin ja saa hyvän paikan parijonosta. Mikäli matkavauhti rauhoittuu, kiertää se eteenpäin johtavan rinnalle.