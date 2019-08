Ravivihje: Toto4 Turku 23.8.2019

Suosikki: 3 Beat of Love oli kesäkuun taukostartissaan positiivinen, mutta jäi passiivisen ajon jälkeen pussiin. Porissa tamma jatkoi kolmosella, mutta ei ollut pienessä lähdössä siltikään parhaimmillaan. Hevonen paljastui sen kisan jälkeen kipeäksi ja jäi uudestaan tauolle. 6-vuotias on paussilta pieni kysmysmerkki taustajoukoillekin, mutta ainakin nyt on tarkoitus ajaa rohkeasti.

Haastajat: 5 Die Kaiserin oli mainio keväällä, mutta vaisumpi kesällä. Tamma on juossut muutaman startin Hannu-Pekka Korven valmennuksesta ja suunta on ollut taas parempaan. Vermon totosija tuli hyvällä juoksulla, mutta kovassa seurassa.

1 Club Nord Star ailahtelee, mutta voisi päästä makoisista asemista nyt juoksemaan sisärataa kärjen tuntumassa, eikä ole sieltä vaaraton.

8 April Sisu on aika täysin keulariippuvainen nykyään. 8-radalta johtoon on aika pieni mahdollisuus. Vastus ei pelottaisi.

7 Red Finger alisuoritti pitkään. Viimeksi tamma innostui montéssa hyvään suoritukseen ja jännä nähdä kantaako piristyminen kärrylähtöönkin.

Yllättäjät: 10 Partytime on tehnyt asiallista jälkeä aika kovissa lähdöissä. Maili ja takarivi on kuitenkin iso hidaste. 2 An-Valpuria on vaivannut tasaisuus, mutta paikka olisi hyvä. 4 Easy on the Eye ei riittänyt viimeksi Tammatähdessä, mutta nyt on sopivampi seura.

Pelijakauma: Beat of Love (34 %) voisi olla isompikin suosikki.

Juoksunkulku: Beat of Love on keulasuosikki. Ex Gracy ja April Sisu lataavan myös alkuun.