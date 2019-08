Ravivihje: Toto4 Kouvola 22.8. 2019

Suosikki: 1 Quattro Point on tehnyt hyvää jälkeä tällä kaudella ja Kouvolassa tamma hakee kauden neljättä voittoaan. Viimeksi nelivuotias sai tehdä kotiradallaan mitä tahtoi ja voitti keulasta haukotellen. Quattro Point on hyvä avaaja, joka on kokemattomalla kuskillakin todennäköisin keulahevonen. Siitä tammaa olisi paha ohittaa.

Haastajat: 6 Je Suis Justine kiersi Riihimäellä etusuoralla johtavan rinnalle, mistä tamma lipui ylivoimaiseen voittoon. 15 Quite So Yanky kiri toissa kerralla ennätystasaisessa maaliintulossa ykköseksi. Viimeksi ruuna jäi pelihevosena johtavan rinnalle, mistä ruuna näytti menestyjältä vielä loppukaarteessa. Maalisuoralla viisivuotias joutui kuitenkin taipumaan. 8 Local Time on kärsinyt kavio-ongelmista. Se teki keväällä niin hyviä suorituksia, että ruuna pitää huomioida paussiltakin.

Yllättäjät: 12 Miss Vivacious kilpailee elämänsä iskussa. Seinäjoella tamma teki johtavan rinnalta sitkeän juoksun ja kesti neljänneksi. Hevonen kilpailee niin kovassa iskussa, että valmentajan mukaan Miss Vivaciousta on tällä hetkellä vaikea saada väsyksiin. 10 Hurry Sundown ravasi ohjastajan mukaan viimeksi paremmin kuin aikaisemmin ja jossiteltavaakin jäi sisäratajuoksun jälkeen. Kouvolan kaarteet ei ole plussa, mutta toisaalta hevosen terveystilanne on parempi kuin aikoihin. 11 Jordan voitti Loviisassa johtavan rinnalta, muttei tämän jälkeen ole menestynyt. Viimeksi ruuna jäi keulahevosen kupeelle ja tätä ennen tehtävä oli 5. ulkoa liian vaikea MAS Chilin voittamassa lähdössä. Katkonaisesti starttailemaan päässeet 13 Fountain Dyanamite ja 2 Respect The Image sekä tauon jälkeen hyvän sisäratajuoksun alle saanut 16 Naturgas ovat seuraavat merkit rankingissa.



Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Quattro Point pitää johtopaikan nimissään ja Respect The Image tähtää tämän kantaan.