Ravivihje: Pitkäveto Vermo 21.8.2019

Pelisuositus

Toisen kohteenon illan kiinnostavin pelikohde. Tasaisen tasokkaassa lähdössä riittää voittajaehdokkaita. Suosikki Sultan Journey on ollut usein vahva keulasta, mutta kilpailee aiempaa kovemmassa tehtävässä.Toto64-pelin avaavassa Derby-karsinnassa suosikkikolmikko on vielä rutinoimaton ja Muu voittajasta löytyy tässäkin pientä etua. Harvoin osuva kohde ei ansaitse kuitenkaan kovinkaan suurta panostusta, jos laisinkaan.Amatöörilähdössä salama-avaajakuuluu taas kastiin niukasti edullinen harvoin osuva kohde. Sähäkkä ruuna juoksee johtopaikalla tai johtavan takana ja voittaa hieman useammin kuin kerran seitsemästä kuten Veikkaus antaa ymmärtää.Neljännessä kohteessa ravataan taas Derby-karsintaa. Kova kolmikko erottuu.on esittänyt hyvää kuntoa viimeisissään, kun taas Jolly Roy ja Knows Best eivät ole olleet aivan samalla tasolla, mutta omaavat selvän parannuspotentiaalin edellisiin kisoihin verrattuna. Mennään kunto edellä ja poimitaan parhaan lähtöpaikan Callela Louis pelikohteeksi. Ruunan pitäisi hoitaa tämä hieman useammin kuin kerran kolmesta.Viidennen Toto64-kohteen muu voittajakin olisi niukasti edullinen, mutta kun tarjontaa on jo muutenkin, niin jätetään harvoin osuva kohde ulos suosituksesta.Toto64-pelin päätöskohteessa voitto ratkaistaan äärimmäisen todennäköisesti kahden hevosen kesken. Pelkkiä voittoja tänä vuonna ravannut ikäluokan ykköstammapääsee johtoon, eikä ole siitä helppo pala Kriteriumissa johtavan rinnalta neljänneksi puristaneelle Marrakeshille. Hienosti kauden aloittanut ori on suosikki, mutta Bosses Lady on pelimielessä edullisempi tapaus.Muu voittaja 2,9***Rambo Rivner 7,0*Callela Louis 3,4**Bosses Lady: 2,9**Kohteet sulkeutuvat kello 18.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.