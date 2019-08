Ravivihje: Toto64 Vermo 21.8.2019

Suosikit: Toto64-pelin avaa toinen Derby-karsinta. Sen suosikkikaksikko 5 Flexible Journey ja 2 Tattoo Avenger saapuvat kisaan melko tuorein voimin, sillä parivaljakolla on kummallakin vasta alle 15 starttia urallaan. Kumpikin hevonen on kehittynyt tänä kesänä huimin harppauksin. Flexible Journeyltä nähtiin Lahden 4-vuotislähdössä selkeästi uran paras esitys, kun se kiri parijonosta 11-kyytiä ja liiteli selvään voittoon.

Tattoo Avenger löi edellisen Turussa kesäkuussa ja oli Kasvattajakruunu-alkuerässä urhea kakkonen kierrettyään matkalla johtavan rinnalle. Ruuna osoitti, että luokka riittää avoimissa 4-vuotislähdöissäkin, vaikka hevonen on kisannut pääasiassa rahasarjoissa. Pelaajat eivät saa kaksikon välille suurta eroa, eikä sitä saa vihjaajakaan. Juoksunkulku ratkaisee paremmuuden.

Haastajat: 4 MAS Capacity debytoi Vieremällä avoimissa 4-vuotislähdöissä Suomessa ja oli aivan positiivinen laukan jälkeen. Ruunaa on hieman vaikea verrata muihin 4-vuotiaisiin, mutta sillä vaikuttaisi olavan vielä kapasiteettia piilossa. Bodenissa kesäkuussa ruuna polki parijonosta viimeisen kierroksen 10,9, vaikka ei saanut tulla koko ajan täysin vapaasti.

10 Whogonow on väläytellyt, mutta ottanut turhia laukkoja, eikä käytös ole aina muutenkaan ollut tasapainoisinta mahdollista. Takarivistä ori voisi pysyä rauhallisempana ja ei ole silloin aivan vaaraton. Lahdessa hevonen veti keulassa kovaa ja laukkasi 450 metriä ennen maalia, kun maitohapot alkoivat jylläämään.

Yllättäjät: 6 Daze on kuulunut tammojen kärkipäähän, mutta keskikesä on ollut vaisu sekä viime että tänä vuonna. Tamma on pieneltä tauolta nyt pieni kysymysmerkki. 3 Double Revenge on tauluaan parempi hevonen, mutta viimeisin kisa ei puhutellut, kun 4-vuotias laukkaili, eikä ravi aivan stemmannut muutenkaan. 11 Arctic Elsa on menestynyt tammojen ikäluokkalähdöissä hyvin, mutta on keulapäästä parhaimmillaan ja arpaonni laski vähiäkin toiveita. 1 Cacshotilla on hyvä jakso, mutta rima nousee aika lailla rahasarjoista.



Pelijakauma: Whogonow (5 %) on hieman aliarvostettu, mutta lähtö on aika oikeansuuntaisesti rastattu.

Juoksunkulku: Daze on kiihdytyksessä nopein. Se katselee todennäköisesti selkää eteensä. Suosikkikaksikko käynnistyy aika tasaisesti, mutta keulapaikka on tarjolla sille kumpi on valmis riskeeraamaan alussa enemmän. On hirmuisen vaikea veikata kumpi se on, mutta siinä olisi tarjolla voiton kannalta merkittävä etu.