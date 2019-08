Ravivihje: Toto5 Forssa 20.8.2019

Suosikki: 2 Willow Pridella on mainio sauma napata voitto Tammavaltikka-katsastuksessa. Nopea avaaja pääsee johtopaikalle, mistä sen ohittaminen ei ole helppo tehtävä. Tamma on mennyt tällä kaudella askeleen etenpäin ja pystyy tätä nykyä pärjäämään juoksulla kuin juoksulla. Lahdessa tamma voitti keulasta niukasti kovalla tuloksella ja Seinäjoella hevonen lopetti kärjen tuntumasta lähes ykköseksi. Keulassa juossut Club Nord Elit piti kuitenkin niukasti pintansa. Forssassa vastus on erittäin sopiva.

Haastaja: 4 Her Royal Highness ei suostu ensimmäisten joukossa antamaan periksi. Vermossa tamma runttasi väkisin ohi keulassa juosseen Bwt Burnin Aliven ja varaakin näytti jäävän. Tällä kertaa johtopaikalla tulee juoksemaan vireeltään paljon kovempi menijä, josta ei ole yhtä helppo nyrkkeillä ohi. Tässä kisassa Her Royal Highness kilpailee todennäköisesti kengät jalassa, kun viime starteissaan tamma on juossut optimibalanssillaan takakengittä.

Yllättäjät: 8 Gisela Luxi lopetti toissa kerralla kärjen tuntumasta ykköseksi. Viimeksi tammalla pakiteltiin hännille eikä sijoitukseen kannata liikaa tuijottaa. Lähtöpaikka on tälläkin kertaa haastava. 1 May Rose parantaa pikku hiljaa. Seinäjoella tasavauhtinen menijä oli 5. ulkoa kelpo kakkonen. Ykkösradan lähtöpaikka ei ole etu tasaiselle avaajalle. 3 Millstone's Vivid puolestaan sai Vermossa seurata Her Royal Highnessia ja oli tämän takaa varma kakkonen. Ohi ei ollut asiaa. 9 Rose Coger olisi eturivistä ollut nopea avaaja eli lähtöpaikka on miinusta. Toisaalta on se parempi kuin viimeksi, kun Rose Coger starttasi matkaan kasikaistalta. 7 Westcoast Victoria ja 5 M.T.Lara Croft avaavat auton takaa hyvin ja pystyvät hyvällä sisäratajuoksulla sijoittumaan kärjen taakse.

Pelijakauma: Kaikki asiat puoltavat Willow Pridea (62%), joka kelpaa varmaksi.

Juoksunkulku: Willow Pride avaa keulaan ja Her Royal Highness juoksee tämän rinnalla. Matkavauhti on suht' maltillista.