Ravivihje: Toto4 Kuopio 19.8.2019

Suosikki: Suomenhevosten Tammasarjassa on monta lupaavaa tyttöhevosta. 14 Lumi-Oosa on lähdön lahjakkain ja lähellä ykköstä, vaikka kierrettävänä on 40 metrin pakilta koko muu rypäs. Teivossa 5-vuotias jäi keulasta suosikkina kakkoseksi, mutta lopetti kuitenkin mukavasti 24-kyytiä.

Haastajat: 6 Valkia otti keväällä isoja kehitysharppauksia. Viimeksi tamma oli aivan sekaisin jo ennen lähtöä ja laukkaili sitten kisassakin. Pienellä tauolla on rauhoiteltu hevosta ja nyt yritetään varustemuutoksin uudestaan.

11 Wilman Piika on keskittynyt kesän harjoittelemaan Villinmiehen Tammakilpa mielessä. Kisa johon moni tämän lähdön hevosista tähtää. Tammalla on potentiaalia juosta tähdeksi, mutta valmentaja huomauttaa, että hevosella on tarkoitus ajaa tosi säästeliäästi ja silloin se voi jäädä pussiinkin.

Yllättäjät: 7 Pitska ja 12 Pirttilän Olga laukkaavat molemmat mielellään, mutta kyydit riittävät vaikka voittoon. 1 Hilma Hilpeämieli oli tauolle kuumimpien kesävauhtien ajan ja valmentaja epäilee, että hevonen tarvitsee starti pari terävöityäkseen. 2 Touhotin oli Mikkelissä kovavauhtisessa kisassa positiivinen 2. sisältä, mutta ei vakuuttanut Lappeessa pienessä lähdössä keulasta. 8 Sopu-Ellulla on vauhtia, mutta lopussa saisi olla enemmän puristusta.

Pelijakauma: Lumi-Oosa (24 %) voisi olla isompikin suosikki.

Juoksunkulku: Touhotin on paalulta aktiivisin. Lumi-Oosalla voi ajaa monella tavalla, mutta ehtii tamma kirissäkin.