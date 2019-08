Ravivihje: Toto65 Riihimäki 18.8.2019

Suosikki: 1 Cameron Evo on Riihimäki Grand Prixin itseoikeutettu suosikki. Ori on kärsinyt epäonnesta viime starteissaan. Suur-Hollolassa se laukkasi voittonsa loppusuoralla, St. Michelissä se jäi puolestaan kuolemanpaikalle ja viimeksi laukkasi menestystään loppukurvissa. Ori ei todennäköisesti saa pidettyä johtopaikkaa, mutta pussitusriskillä tuskin kannattaa liikaa spekuloida.

Haastajat: 5 Le Gros Bill on tehnyt jatkuvasti hienoja esityksiä ja ori ampuu niin kovaa matkaan, että se on todennäköinen keulahevonen, ja juuri keulasta se tekee parhaat esityksenä. 2 Hotshot Luca avaa Pekka Korven treenistä ja on ravien yksi mielenkiintoisimpia seurattavia. Ori ei ole suorittanut tällä kaudella täysin tasollaan, mutta tasollaan operoidessaan se nousee lopussa voittotaistoon. 6 Mark More on hirmuiskussa ja Kouvolan kesäkuisessa startissaan se haastoi hienosti Cameron Evoakin. Paremmalta lähtöpaikalta ruuna maistuisi enemmänkin, mutta nyt dödsivaara on ilmeinen.

Yllättäjät: 3 Piece Of Rock luokaltaan hurja peli, mutta huippukuntoon on vielä matkaa. 7 Callela Lisbeth ei ole suorittanut tasollaan viime starteissa ja paikkakin on nyt hankala. 4 Twist Of Fate on ollut pitkään kaukana parhaastaan.

Juoksunkulku: Tulinen alkukiihdytys, jossa Le Gros Bill ottaa lopulta keulat ja siitä myös oriilla ajetaan.

Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista.