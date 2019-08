Ravivihje: Toto75 Teivo 17.8.2019

Suosikki: Toto75-kierroksen matalimmassa sarjassa on monta lupaavaa nousevaa hevosta. Vihjeessä tartutaan rohkeasti taukohevoseen. 4 No Limit Royaltyn ura on edistynyt varsin katkonaisesti ongelmien vuoksi, mutta 4-vuotias on ollut aina mainio kun kaikki on ollut kunnossa. Toukokuun Örebron V75-lähtöönkin hevonen palasi tauolta ja se kiri siinä todella vahvasti totoon 4. ulkoa. Juoksu ei luontunut mitenkään parhaalla mahdollisella tavalla, joten 13,6ake-tuloksessa ei ole vielä kaikki.

Haastajat: 2 Exaudio Vici on profiloitunut enemmän pitkien matkojen hevoseksi, mutta kyllä ruunalta vauhtiakin löytyy. Kaustisen voitossa päätöspuolikas sujui keulapaikalta 11,5. Viimeksi kirivaihe meni ulkoradoilla kaikkea muuta kuin sujuvasti, mutta punarautias 5-vuotias kiri silti kovan Surprise Rosen tuntumaan.

11 Bismarck Comery antaa lähtöpaikassa paljon tasoitusta ja ruuna on kolmesta selvästi eniten luotetusta selvimmin hankaluuksissa tässä. Vieremällä 4-vuotias kiri 3. ulkoa todella vahvasti 11,8/800 metriä ja saavutti lopussa kovaa Was Vegazia selvästi.

Yllättäjät: Yllättäjissäkin on potentiaalia. 3 Cape's Caviar on todennäköisin ensimmäinen keula ja mahdollisesti lopullinenkin. Lahdessa ruuna kiertyi 5 Neymarin rinnalle kirikierroksen alussa, mutta ei saanut otetta. Naymar avaa myös tosi kovaa ja voitti viimeksi varmasti. 9 La Can Star Chip ei ollut Loviisassa tauolta ihan notkeimmillaan, muttei esitys ollut mitenkään lohduton ja otteet varmasti terävöityvät tähän. 10 Albino Brave on kunnossa, muttei ihan omimmillaan, mikäli joutuu kirimään kaarteita ulkona ja paikka hankaloittaa. 6 Feeling Classy kiri Ylivieskassa terävästi Toto75-voittoon. Nyt vastassa on kovempia ja lähtörata ikävästi parinkin hyvän avaajan ulkopuolella. 1 O.F.V. Prince saa ykköseltä nappireissun, mutta voitto olisi tässä seurassa silti yllätys. Viime kerran voitto tuli juuri johtavan takaa. 8 Nemea Facade on rehti menijä. Tamma on ollut tälläkin kaudella totossa seitsemän kertaa kahdeksasta yrittämästä, mutta kasilta on lähes mahdoton saada juoksua.

Pelijakauma: No Limit Royalty (22 %) kammetaan suosikiksi tauosta huolimatta.

Juoksunkulku: Radoilta 3,5 ja 6 erotutaan kiihdytyksessä. Cape's Caviar tai Neymar on lopulta johtonimi. Exaudio Vici ei lähde kovaa, mutta saattaisi olla halukas kiertämään matkalla johtavan rinnalle.