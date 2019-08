Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 16.8.2019

Suosikki: 1 Cheri Sane jatkaa mainiossa iskussa vaikka voittotehtailu viime kisoissa tyrehtyikin. Keulavoiton jälkeen ruuna lopetti hyvin hankalista asemista 6. sisältä ja viimeksi ruuna kesti johtopaikalta 11,5-vauhtisen ensimmäisen kierroksen kunnialla. Cheri Sane lähtee auton takaa hyvin matkaan, mutta niin tekee moni muukin eturivistä. Näistä asemista ruuna pystyy paljoon kunhan ensimmäinen puolikas ei ole turhan reipasvauhtinen.

Haastajat: 2 Greytail Eric kesti toissa kerralla keulasta kakkoseksi. Viimeksi ruuna lopetti erittäin hyvin löydettyään 5. sisältä vapaata ja ehti kolmanneksi. Ruuna on mennyt starttien myötä eteenpäin ja pian voi olla voiton vuoro, ehkä jo tässä kisassa Seinäjoella. Ruuna on auton takaa kelpo avaaja. 8 Boy Named Sue vaihtoi ennen viime starttia tallia vaikka olikin papereissa Antti Lahtisen nimissä. Ruuna eteni etusuoralla johtavan rinnalle, mistä esitys oli sopivassa lähdössä hieman tasapaksu. Ohjastaja vahvistuu merkittävästi, mutta työmaata on silti kasiradalta edessä ennen kuin seppele pudotetaan tällä kaudella kovalla voittoprosentilla (66%) kilpailleen menijän kaulaan.

Yllättäjät: 3 Dance The Night In pilasi Härmässä pelinsä laukkaan heti alussa. Tätä ennen tamma kesti johtopaikalta kakkoseksi tehden mainion esityksen. Dance The Night In pääsee auton takaa terävästi taipaleelle ja saa tähän kisaan huippukuskin rattailleen. 9 Earthquaker jäi toissa kerralla pussiin kun taas viimeksi esitys ei ollut samaa tasoa. Ruuna ei saanut missään vaiheessa konetta kunnolla käyntiin eikä Niki Finnström tykännyt tyylistä muutenkaan. Kykyjä olisi nähtyä parempaan, mutta mitään varmaa siitä ei voi etukäteen sanoa. 12 High Profile oli Kalajoella johtopaikalta hieman tasainen kolmas. Viimeksi ruuna pääsi tasokkaassa lähdössä 2. sisälle, mistä esitys oli varsin hyvä. Tällä kertaa lähtöpaikka pudottaa osakkeita selvästi. 10 Real Arch kiri Kalajoella ykköseksi ohi High Profilen. Viimeksi ruuna oli sijoitustaan parempi hankalalta juoksupaikalta 6. ulkoa. 5 Absolut Arctica voitti Lieksassa niukasti mutta varmasti hyvällä juoksulla kärjen tuntumasta. Viimeksikin ruuna sai makean reissun kärjen tuntumassa, mutta tällä kertaa kiri ei irronnut totutusti. 6 Darena veti Mikkelissä keulapaikalla aina maalisuoran alkuun asti. Tamma saattaa osallistua kiihdytykseen vaikka lähtöpaikka hieman ulkona onkin.

Pelijakauma: Suosikiksi pelatulla Boy Named Suella (32%) on kysymysmerkkejä normaalia heikompi startti alla ja lisäksi starttiväli on pitkä. Se on papereissamme vasta kolmossuosikki. Cheri Sane (21%) ja Greytail Eric (17%) ovat kuumimmista pelihevosista parempia rukseja.

Juoksunkulku: Radoilta 1,2,3,6 ja 8 avataan reippaimmin. Cheri Sane pitää johtopaikan hallussaan, mutta se saattaa maksaa reipasvauhtisen avauksen.