Ravivihje: Toto65 Jyväskylä 15.8.2019

Suosikki: Toto65-päätöskään ei ole mikään urheilullisen tason huipentuma, kuten ei moni muukaan illan Toto65-kohde Derbyn karsintoja lukuun ottamatta tässä hieman väkisin kasatussa Toto65-pelissä. 9 Quite a Star on pelaajien suosikki, mutta siitä voi olla montaa mieltä. Lähtö on todella sopiva ja parhaimmillaan ruuna olisi tähän porukkaan lähes ylikylä, mutta edellisestä huippuesityksestä alkaa olla aikaa. Turussa pelisuosikki tuli tätä paljon kovemmassa porukassa aivan juosten ja Hannu Torvinen hyppää pitkästä aikaa rattaille.

Haastajat: 12 Starling Chick on napsinut viime aikoina hyvällä prosentilla totosijoja, mutta ne ovat tulleet nappijuoksuilla ja nyt 12-radalta on luvassa eri lailla töitä.

Pelillisesti kiinnostavimmat hevoset löytyvät suosikkikaksikon ulkopuolelta. 8 All In Laddie oli Vieremällä laukan jälkeen mainio ja kulki 15,0/1900 metriä vaikka ehti olla pussissakin. Viimeksi puhti loppui ylioptimistisen ajosuorituksen jälkeen, muttei hevonenkaan ollut aivan yhtä lennokas. Ei luovuteta vielä ja alustava 4 prosenttia on hurjan vähän.

11 Blade Runner on myös mielenkiintoinen. 6-vuotias on ruunattu tauon aikana ja siltä on operoitu polvikanavat. Valmentajan mukaan hevonen on ollut viimeistelyissä positiivinen, mutta on luonnollisesti isojen muutosten jälkeen kilpailussa arvoitus. Luokka riittää tähän taatusti.

Yllättäjät: 2 Ride ja 3 Bella Bloom ovat hyviltä paikoiltaan vielä mahdollisia revitysmerkkejä.



Pelijakauma: Suosikkikaksikko on liikaa luotettu. All In Laddie (4 %) ja Blade Runner (5 %) ovat selvässä alennuksessa, vaikka jälkimmäinen toki arvoituksena.

Juoksunkulku: La Nette lähtee tulisesti ja johtaa joukkoa. Vauhti saattaa olla aika reipastakin.