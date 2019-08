Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 14.8.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tykitys aloitetaan illan kuudennesta lähdössä, missä Toto64-varmanakin toimivaon loistopaikalta suosikkimme. Se kilpailee hyvässä kunnossa ja saa vieläpä vahvistuksena Ari Moilasen rattaille. Veikkauksen kerroin 3,65 ylittää selvästi pelikelpoisuuden rajan, kun rajamme on vain 2,86 ja arvio 35%.Kahta lähtöä myöhemmin on tulessa. Iikka Nurmosen suojatilla on pari epäonnistumiseksi luokiteltavaa starttia alla, joista toisessa ruuna kiri upeasti maaliin ja osoitti jatkavansa hyvässä vireessä. Sillä pystyy ajamaan takarivistä joko pitkän kirin tai ruunan voi kierrättää ajoissa eteenpäin aina johtavan rinnalle. Better Boss on papereissamme 44-prosenttinen suosikki eli kerroinraja sen voitolle on 2.27. Veikkaus tarjoaa ruunan ykkössijasta kertoimen 2.80.Toto64-pelin avauksesa eli Tammatähdessä hyppäämmekelkkaan. Vahvan kirin omaava ruuna pyrkii päätöskierroksella runttaavan todennäköisesti keulassa juoksevan Bwt Burnin Aliven, joka ei ole papereissamme lähellekään niin varma voittaja kuin Veikkauksella. Her Royal Highness on pelattavissa kaikilla yli 3,57:n ylittävillä kertoimilla eli Veikkauksen 4,50 kelpaa mainiosti. Myös pelivalintaavoi kokeilla pienellä kertoimella 5,70 (kerroinrajamme 4,76).Lämminveristen kolmen kierroksen taistossa sekä Sahara Sandstormin 2,00 että8,50 ovat ylikertoimia. Nostamme näistä pelisuositukseen Jugadorin, joka on odotusarvollisesti parempi kerroin. Se kilpailee mielimatkallaan eikä ole missään nimessä väheksyttävissä. Jugadoria pystyy pelaamaan yli 6,25:n ylittävillä tarjouksilla.Illan viimeisessä lähdössä kolmatta peräkkäistä voittoa hakevaon papereissamme selvä kakkossuosiki arviolla 28% (kerroinraja 3,57). Veikkauksen kerroin 3,57 on kelpo tarjous.Viidennen lähdön3,80 on pelisuositukseta niukin ylikerroin ja nousee yhden tähden yritykseksi.Je t’Aime Zon 3,65***Better Boss 2,80***Her Royal Highness 4,50***, muu voittaja 5.70*Jugador 8.50**Tutun Impi 4.20**Viksu Vilivei 3.80*Veikkaus sulkee kohteet klo 18.00. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista neljä tähteä on paras.