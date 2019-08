Ravivihje: Toto64 Vermo 14.8.2019

Suosikki: 10 Better Boss laukkasi viimeksi heti lähtökiihdytyksessä. Tätä ennen ruuna jäi toton ulkopuolelle, mutta oli kuitenkin sijoitustaan parempi. Better Boss oli pitkään vetämättömissä selissä ja kiri tilaa saatuaan lennokkaasti perille. Ruuna on vahva menijä, jolla ohjastaja voi tehdä ratkaisuja ajoissa. Sekä pitkä kiri takapareista että juoksu johtavan rinnalta onnistuvat Better Bossilta.

Haastajat: 9 Tanpopo joutui toissa kerralla avaamaan liian kovaa johtopaikan pitääkseen, mikä näkyi lopussa. Viimeksi ruuna juoksi lopulta johtavan takana, ja silloinkin alkumatkan välienselvittely maksoi sen verran ettei Tanpopo ollut tuoreimmillaan ratkaisuhetkillä. Tällä kertaa lähtöpaikka on takarivissä, mistä ruuna tulee saamaan aikaisempaa tasaisemman reissun. 4 Johnny English on hyvällä mallilla ja vahvistuu Santtu Raitalalla. Turussa ruuna kiri kengittä ykköseksi juostuaan 5. sisällä/5. ulkona eli viimeisessä parissa. Tällä kertaa taktiikka on paremmalta lähtöpaikalta mitä todennäköisemmin aktiivisempi.

Yllättäjät: 6 Heavy Beat keräsi Lahdessa matkan aikana kierroksia ja laukkasi loppukurvissa painettuaan tähän asti rajusti ohjille. Ruuna on valmentajan mukaan ollut startin jälkeen normaali ja odotukset oli hyville sijoille muttei aivan voittoon asti. 7 Silvester nousi Turussa 2. ulkoa totoon. 3 Die Kaiserin pääsee loistoasemista matkaan ja tällä kertaa saattaa keulataktiikka olla tiedossa. Tamma ei ole rakettiavaaja mutta pääsee kuitenkin asiallisesti liikkeelle. Se saattaa riittää, kun eturivissä ei ole starttikanuunoita. Valmentaja on odottanut 2 Silver Wingin parantavan syksyä kohti mentäessä. Paras terä on vielä näkemättä ja tuskin sitä nähdään Vermossakaan pitkällä starttivälillä valmentajan ajamana.

Pelijakauma: Oikean suuntaisesti pelattu.

Juoksunkulku: Die Kaiserin prässää itsensä keulaan, vaikka myös Gene Touch on hyvä avaaja. Johnny English saattaa haluta niin voimakkaasti keulaan, että se voi lopulta päästä vetämään joukkoa.