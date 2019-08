Ravivihje: Toto5 Lappeenranta 13.8.2019

Suosikki: 3 Black Emperor palasi viimeksi kovassa iskussa tauolta ja voitti helposti edettyään toisen kaarteen jälkeen johtopaikalle. Vastus on sopivaa tasoa ja lähtöpaikka hyvä eli ruunalta kuuluu ottaa aikaisin peleihin. Lähdössä on sen verran tasoeroja, että totosija on vähintä mitä Black Emperorilta kuuluu odottaa.

Haastajat: 6 Case Caroline jyskytti Loviisassa ykköseksi toiselta ilman selkää. Tamma on oikeana päivänä periksiantamaton menijä, jolle paikka johtavan rinnalla käy mukavasti. Tehtävä on sen verran nappilaatua että viisivuotiasta ei voi jättää peleistä rannalle. 5 Holy Jack on kolmas, joka erottuu. Se oli Loviisassa viimeisen takasuoran alussa kymmeniä metrejä jäljessä kärkeä, mutta pystyi upealla loppukirillään nousemaan ykköseksi. Lahdessa ruuna jäi varsin tasokkaassa lähdössä vaille kiritilaa matkattuaan 7. sisällä. Lappeessa viisivuotias ei ollut nappilähdössä ehkä aivan parhaimmillaan, sillä voittoakin tarjottiin. Tuoreimman startin perusteella ruuna on menossa jälleen parempaan päin.

Yllättäjät: 11 Opal Boy kesti Loviisassa keulasta kakkoseksi, kun Case Caroline runttasi väkisin edelle. 9 Storm Glider oli Loviisan starteissaan tasainen vailla suurempaa säkenöintiä. Tälläkin kertaa rahasija olisi hyvä suoritus. 2 Naturgas on tauluaan parempi menijä ja starttaa hyvistä asemista. Tauolta siihen ei kuitenkaan uskalla luottaa ollenkaan kun valmentajakin oli odotuksissaan maltillinen. 7 Soul Alone kilpailee kovalla voittoprosentilla. Ura on ollut erittäin katkonainen ja edellisestä onnistumisesta on ehtinyt vierähtää pitkä tovi.

Pelijakauma: Holy Jack (12%) on jäänyt aivan liikaa suosikkikaksikon varjoon. Ruuna maistuu peleissä suuresti.

Juoksunkulku: Black Emperor pitää huolen ettei Holy Jack pääse alussa edelle, kun muilta paalun osallistujilta ruuna saa johtopaikan nimiinsä. Holy Jack saattaa jäädä aluksi toiselle ilman vetoapua, mutta Case Caroline saattaa tarjota selän eteen viimeistään etusuoralla.