Ravivihje: Toto4 Turku 12.8.2019

Suosikki: 2 Piquant Stride on tehnyt hyvät kirit viime starteissan ja varsin sopivan näköisessä sakissa ruuna kohoaa suosikiksi. Voitontahtoa saisi olla lisää ja lisäksi kurveissa ruunalla tuntuu olevan hieman hankaluuksia, joten varmaksi asti siitä ei ole. Lähtöpaikkakin muuttui hankalammaksi poisjäännin, koska ykkösradalta se ei pysty torjumaan ulkopuolen starttiraketteja.

Haastajat: 7 Langen's Cza Cza on suorittanut positiivisesti viime starteissaan. Toissa kerralla Porissa tamma kiri takaa hyvin ja ohitti loppusuoralla mm. Piquant Striden. Välistartissaan Forssassa se sitkisteli asiallisesti juostuaan valtaosan matkasta kuolemanpaikalla. Lähtö on helpompi missä tamma on yleensä juossut, mutta seiskaradalta juoksu voi mennä vaikeaksi. 5 Ex Gracy jäi viimeksi kuolemanpaikalle ja sen startin saa unohtaa. Sitä ennen tamma meni kovan tuloksen sisäratareissun päätteeksi. Viime Turun vierailuillaan heinäkuun alussa se juoksi hurjassa ylisarjassa näyttäen keulassa pitkään voittajalta, mutta jäi viime metreillä kolmanneksi. Edelle jäi vain Badass ja Sunbeam, jotka olisivat monsterisuosikkeja tähän lähtöön. Ex Gracy tulittanee keskeltä rataa automaattisesti keulaan, josta se on tehnyt uransa parhaat juoksut. Esa Holopaisen ajokin viime voitosta on aikaa, mutta nyt siihen on parempi tilaisuus kuin pitkään aikaan.

Yllättäjät: 8 Here Comes Martyn juoksu meni viimeksi täysin vihkoon ja sen startin saa unohtaa. Riihimäellä ruuna jäi menestyjän näköisenä pussiin. Ennakkotietojen mukaan tänään ajetaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. 2 Quattro Tilly on varmasti luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta ei ole suorittanut aikoihin tasollaan. 4 Spes Patriae avaa kovaa ja juoksee todennäköisesti Ex Gracyn takana toisessa sisällä. Voittaminen on ollut sille vaikeaa, mutta ruuna seurailee kovissakin porukoissa hyvin. 6 Beauty Erin on ollut jo pitkään hyvässä kunnossa. Voittaminen on ollut sillekin vaikeaa ja nyt on iso vaara jäädä kuolemanpaikalle.

Juoksunkulku: Ex Gracy tulittaa keulaan ja Spes Patriae ottaa asemat sen takaa. Matkavauhti lienee kohtuullisen rauhallista ellei sitten myöskin lujaa lähtevällä Beauty Erinilla tulla kyselemään keulapaikkaa.

Pelijakauma: Ex Gracy (8%) on paras merkki merkki ja se jätetään pienemmän systeemin tukipilariksi.